Idén is megrendezik Magyarországon a Red Bull Four 2 Score kispályás amatőr labdarúgótornát, amelyen a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik is pályára lép.

Szoboszlai Dominik egyénileg szenzációs idényt zárt a Liverpoolban

Szoboszlait komoly kihívás elé állították

Ennek apropóján a Red Bull megkérte a magyar válogatott csapatkapitányát, hogy rangsorolja a legjobb focistákat 1-től 10-ig. A csavar a történetben, hogy csak olyan játékosok jöhettek szóba, akik valamilyen szinten kapcsolódnak Szoboszlaihoz.

A középpályás először Steven Gerrad képét fordította fel az asztalon, és rögtön a 4-es pozícióba rangsorolta a Liverpool klublegendáját. Majd következett Neymar és korábbi lipcsei csapattársa, Dani Olmo, a brazilok rekordere a 6., míg a spanyol támadó a 8. helyre került. Ezt követően jött Puskás Ferenc, Mohamed Szalah és Cristiano Ronaldo, akik rögtön kisajátították a dobogót. A Premier League idei szezonjának álomcsapatába bekerült magyar focista a két barátját, Vinícius Júniort és Erling Haalandot a két legelőkelőbb üres pozícióba, a 6-7. helyre rakta, míg Kerkez Milost az utolsóra. A végén viszont jött a csavar, ugyanis előkerült Szoboszlai kártyája is a játékban.

Akkor újrakalibrálás. Mindegyik egyet hátra csúszik”

– mondta nevetve a Red Bull kiemelt nemzetközi sportnagykövete.

Szoboszlai rangsora:

Cristano Ronaldo Puskás Ferenc Mohamed Szalah Steven Gerrard Szoboszlai Dominik Neymar Erling Haaland Vinícius Júnior Dani Olmo Kerkez Milos