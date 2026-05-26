A magyar válogatott csapatkapitánya nehéz feladatot kapott, ugyanis listáznia kellett a legjobb focistákat. Hogy Szoboszlai Dominik kit helyezett az első két pozícióba, talán senkit sem lep meg.

Idén is megrendezik Magyarországon a Red Bull Four 2 Score kispályás amatőr labdarúgótornát, amelyen a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik is pályára lép.

Szoboszlai Dominik egyénileg szenzációs idényt zárt a Liverpoolban
Szoboszlait komoly kihívás elé állították

Ennek apropóján a Red Bull megkérte a magyar válogatott csapatkapitányát, hogy rangsorolja a legjobb focistákat 1-től 10-ig. A csavar a történetben, hogy csak olyan játékosok jöhettek szóba, akik valamilyen szinten kapcsolódnak Szoboszlaihoz. 

A középpályás először Steven Gerrad képét fordította fel az asztalon, és rögtön a 4-es pozícióba rangsorolta a Liverpool klublegendáját. Majd következett Neymar és korábbi lipcsei csapattársa, Dani Olmo, a brazilok rekordere a 6., míg a spanyol támadó a 8. helyre került. Ezt követően jött Puskás Ferenc, Mohamed Szalah és Cristiano Ronaldo, akik rögtön kisajátították a dobogót. A Premier League idei szezonjának álomcsapatába bekerült magyar focista a két barátját, Vinícius Júniort és Erling Haalandot a két legelőkelőbb üres pozícióba, a 6-7. helyre rakta, míg Kerkez Milost az utolsóra. A végén viszont jött a csavar, ugyanis előkerült Szoboszlai kártyája is a játékban.

Akkor újrakalibrálás. Mindegyik egyet hátra csúszik”

 – mondta nevetve a Red Bull kiemelt nemzetközi sportnagykövete.

Szoboszlai rangsora: 

  1. Cristano Ronaldo
  2. Puskás Ferenc
  3. Mohamed Szalah
  4. Steven Gerrard
  5. Szoboszlai Dominik
  6. Neymar
  7. Erling Haaland
  8. Vinícius Júnior
  9. Dani Olmo
  10. Kerkez Milos
