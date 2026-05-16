A Liverpool magyar válogatott középpályása két gólpasszt is kiosztott az Aston Villa elleni bajnoki mérkőzésen, viszont az internet nem ezeket a villanásokat kapta fel. Szoboszlai Dominik ugyanis elcsúszott a birminghamiek egyik gólja előtt, a különféle mémoldalak pedig rögtön elővették Steven Gerard ikonikussá váló esetét.

Péntek este sem tudott visszatérni a győzelem útjára a Liverpool, amely a Premier League utolsó előtti fordulójában 4-2-es vereséget szenvedett Birminghamben. Az Aston Villa már az első félidőben megszerezte a vezetést, amire ugyan érkezett válasz, de aztán az Európa-liga-döntős gárda 4-1-re is elhúzott, míg végül Szoboszlai Dominik második gólpasszából ugyancsak Virgil van Dijk állította be a végeredményt.

Szoboszlai Dominik elcsúszott az Aston Villa második góljánál
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik vicc tárgya lett Angliában

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya Kerkez Milos bedobása után próbálta lekezelni a labdát, de a mozdulat közben elcsúszott, és mire észbe kaptunk, addigra már Ollie Watkins meglőtte az Aston Villa második gólját. Ezt követően Arne Slot csapata összezuhant, s hiába cserélt többet is, a hazaiak sorban dolgozták ki a helyzeteket, majd 89. percre fordulva már három góllal is vezettek.

Nem kerülte el az internetezők figyelmét Szoboszlai hibája, akit a mérkőzés után rögtön párhuzamba hozták a klublegendával, Steven Gerarddal.

„Végig igazuk volt a Liverpool-szurkolóknak. Szoboszlai tényleg az új Gerrard” − írta az egyik legismertebb focival kapcsolatos mémoldal, a Troll Football, de gyakorlatilag megszámlálhatatlan poszt készült az esetről. A magyar középpályást már számtalanszor hasonlították pozitív értelemben az „elődjéhez”, azonban ezt a párhuzamot aligha kívántuk.

Szoboszlai ettől függetlenül két gólpasszt is kiosztott az elvesztett bajnokin, csapata jelenleg az ötödik a Premier League-ben, de továbbra sem biztos a Bajnokok Ligája-indulása, hiszen az egy meccsel kevesebbet játszó Bournemouth-nak csupán négy egység a lemaradása.

