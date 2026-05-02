Rendkívüli

Zelenszkij hatalmas pofont kapott Brüsszelből – így alázzák a vezetők

Gyász

Meghalt a Forma-1 hőse és a sportvilág példaképe

Újabb elképesztő statisztika mutatja, hogy a Liverpool magyar válogatott sztárja milyen brutális terhelést kap ebben az idényben. Szoboszlai Dominik 4376 játékpercnél jár klubszinten, minden sorozatot figyelembe véve, amivel nemcsak az európai topligák mezőnyjátékosai között van az élmezőnyben, hanem a kapusokat is maga mögé utasítja.

Szoboszlai Dominik már jó ideje nem csupán a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, hanem Arne Slot csapatának egyik legnagyobb munkabírású futballistája is. A Tribuna által megosztott statisztika szerint az európai top 5 bajnokság klubjainak játékosai közül, minden sorozatot figyelembe véve, Virgil van Dijk áll az élen 4581 perccel, mögötte pedig rögtön a magyar középpályás következik 4376 perccel.

Szoboszlai Dominikot csak liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk előzi meg a listán Fotó: MI NEWS / NurPhoto
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik: csak Van Dijk előzi meg Európában

A Liverpool holland csapatkapitánya 51 mérkőzésen jutott szóhoz, míg a magyar válogatott csapatkapitánya 49 meccsen szerepelt. A különbség mindössze 205 perc, ami különösen annak fényében elképesztő, hogy a középpályás poszt fizikailag az egyik legmegterhelőbb szerepkör a modern futballban: folyamatos futás, letámadás, ütközések, labdaszerzések és támadásépítés jellemzi a feladatát.

A lista élmezőnye is sokatmondó: Van Dijk és a magyar klasszis mögött Malick Thiaw 4281 perccel, Marco Carnesecchi 4260 perccel, Maximilian Eggestein pedig 4253 perccel következik. Vagyis a Liverpool futballistái közül ketten is az európai topfutball legnagyobb terhelést kapó játékosai között vannak.

Még a kapusokat is maga mögé utasította

A statisztika legmeglepőbb része, hogy a Liverpool magyar középpályása több percet töltött pályán, mint bármelyik, a listán szereplő topligás kapus. 

Ez azért különösen döbbenetes, mert a kapusokat általában jóval ritkábban cserélik le vagy pihentetik, mint a mezőnyjátékosokat, ha pedig egészségesek, sokszor végigvédik a teljes idényt.

A mostani összesítésben az Atalanta kapusa, Marco Carnesecchi 4260 perccel szerepel, Alexander Nübel 4110 percnél, Mike Penders pedig 4091 percnél jár. Mindhárman a legterheltebb játékosok közé tartoznak Európában, mégis a Liverpool magyar válogatott sztárja mögött állnak.

Ez a szám nemcsak a játékos állóképességét mutatja, hanem azt is, mennyire fontos szerepet tölt be a Liverpoolban. Arne Slot több poszton is bevetette már: középen, támadóbb szerepkörben, valamint szükség esetén még jobbhátvédként is számított rá. A sokoldalúsága miatt nehéz kihagyni a csapatból.

A Liverpool egyik legfontosabb embere lett

A Premier League hivatalos oldala szerint a magyar középpályás a bajnokságban is kiemelkedő mennyiséget játszik, a 2025/26-os idényben 32 mérkőzésen 2873 percnél jár az angol élvonalban. Ez is jól mutatja, hogy a Liverpool szakmai stábja szinte kihagyhatatlannak tartja.

Nem véletlenül: a munkabírása, intenzitása, pontrúgásai és sokoldalúsága kulcsfontosságú lett a Liverpool játékában.

A magyar válogatott csapatkapitánya nemcsak támadásban vállal fontos szerepet, hanem rengeteget dolgozik labda nélkül is, ami különösen értékessé teszi a modern futballban.

A Liverpool számára ez a statisztika egyszerre fantasztikus és figyelmeztető. Fantasztikus, mert a játékos bizonyítja, hogy kiemelkedő fizikai állapotban van, és hétről hétre képes magas szinten teljesíteni. Figyelmeztető, mert ilyen terhelés mellett a szezon hajrájában a pihentetés és a sérülések elkerülése legalább olyan fontos lehet, mint a jó forma megőrzése.

 

 

