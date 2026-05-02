Szoboszlai Dominik már jó ideje nem csupán a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, hanem Arne Slot csapatának egyik legnagyobb munkabírású futballistája is. A Tribuna által megosztott statisztika szerint az európai top 5 bajnokság klubjainak játékosai közül, minden sorozatot figyelembe véve, Virgil van Dijk áll az élen 4581 perccel, mögötte pedig rögtön a magyar középpályás következik 4376 perccel.

Szoboszlai Dominikot csak liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk előzi meg a listán

Szoboszlai Dominik: csak Van Dijk előzi meg Európában

A Liverpool holland csapatkapitánya 51 mérkőzésen jutott szóhoz, míg a magyar válogatott csapatkapitánya 49 meccsen szerepelt. A különbség mindössze 205 perc, ami különösen annak fényében elképesztő, hogy a középpályás poszt fizikailag az egyik legmegterhelőbb szerepkör a modern futballban: folyamatos futás, letámadás, ütközések, labdaszerzések és támadásépítés jellemzi a feladatát.

A lista élmezőnye is sokatmondó: Van Dijk és a magyar klasszis mögött Malick Thiaw 4281 perccel, Marco Carnesecchi 4260 perccel, Maximilian Eggestein pedig 4253 perccel következik. Vagyis a Liverpool futballistái közül ketten is az európai topfutball legnagyobb terhelést kapó játékosai között vannak.

Még a kapusokat is maga mögé utasította

A statisztika legmeglepőbb része, hogy a Liverpool magyar középpályása több percet töltött pályán, mint bármelyik, a listán szereplő topligás kapus.

Ez azért különösen döbbenetes, mert a kapusokat általában jóval ritkábban cserélik le vagy pihentetik, mint a mezőnyjátékosokat, ha pedig egészségesek, sokszor végigvédik a teljes idényt.

A mostani összesítésben az Atalanta kapusa, Marco Carnesecchi 4260 perccel szerepel, Alexander Nübel 4110 percnél, Mike Penders pedig 4091 percnél jár. Mindhárman a legterheltebb játékosok közé tartoznak Európában, mégis a Liverpool magyar válogatott sztárja mögött állnak.

Ez a szám nemcsak a játékos állóképességét mutatja, hanem azt is, mennyire fontos szerepet tölt be a Liverpoolban. Arne Slot több poszton is bevetette már: középen, támadóbb szerepkörben, valamint szükség esetén még jobbhátvédként is számított rá. A sokoldalúsága miatt nehéz kihagyni a csapatból.