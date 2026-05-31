Szoboszlai Dominik 10-es mezben lépett pályára székesfehérvári, gyerekkori barátai oldalán, és rögtön megmutatta, miért volt ő a délután legnagyobb sztárja. A torna szabályai szerint az első percben szerzett találat duplán számított, így a magyar válogatott csapatkapitánya pillanatok alatt kétgólos előnyhöz juttatta csapatát.
Szoboszlai Dominik rögtön duplát érő góllal kezdett
A kezdés előtt már jó volt a hangulat. A legendák csapatában Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor szerepelt, Dzsudzsák pedig véletlenül a Team Szobó oldalára sétált, amiből rögtön nagy nevetés kerekedett, többen már az átigazolását emlegették.
Kabát Péter a meccs előtt saját állapotáról is humorosan beszélt. „El vagyok szakadva, és el van törve az ujjam, de amúgy semmi bajom.” Torghelle Sándor ennél harciasabb hangot ütött meg. „110 százalékon fogok égni. Ezt megígérhetem.”
Nem a levegőbe beszélt.
Torghelle egy pillanatra sem hagyta békén
Szoboszlai korai találatára Torghelle bombagóllal válaszolt, majd Kertész Attila büntetőjével már 3-1-re vezetett a Team Szobó. A legendák azonban gyorsan visszakapaszkodtak: Kabát Péter értékesített egy büntetőt, majd Dzsudzsák Balázs az üres kapuba passzolt, így 3-3-as állással ért véget az első félidő.
Miközben a közönség remekül szórakozott, a pályán egy külön meccs is zajlott. Torghelle szinte minden pillanatban Szoboszlai közelében tűnt fel, keményen támadta le a Liverpool játékosát, aki természetesen nem maradt adós a válaszokkal.
Nadrágrángatás és nagy nevetések
A második félidőben Dzsudzsák labdavesztése után Szoboszlai ismét eredményes volt, így újra a Team Szobó került előnybe. Nem sokkal később következett a mérkőzés egyik legszórakoztatóbb jelenete: egy párharc során Szoboszlai visszahúzta Torghelle nadrágját, amin a közönség és a pályán lévők is jót nevettek.
A két játékos végig csipkelődött egymással, a hangulat azonban kiváló maradt. Egy alkalommal a műsorközlő is odaszúrt a Szobót magához ölelő Torghellének: „Sanyi, haza akarod vinni Dominikot?”
A korábbi válogatott csatár ugyanis szinte folyamatosan Szoboszlaira figyelt. A hajrában aztán Dzsudzsák Balázs egy szép góllal egyenlített, így kialakult a 4-4-es végeredmény.
Premier League-szintű párharc?
A lefújás után Torghelle természetesen értékelte a különcsatát is. „Hát, nézd meg, ez Premier League-szint volt, olyan párharcok voltak... Erőszakos labdaszerzések, főleg az angolokhoz képest, ahonnan Szobó elvileg jött... Elég szép volt.”
Szoboszlai láthatóan élvezte az eseményt.
Imádok focizni akár kis-, akár nagypályán. Itt kevesebbet kell futni, úgyhogy ezt még jobban élvezem. Tényleg jó volt itt lenni. Köszi mindenkinek, hogy ennyien kijöttetek, reméljük, hogy élveztétek, és most jön az igazi döntő valójában.
Amikor arról kérdezték, hogy egy Arsenal elleni Premier League-rangadóhoz képest milyen volt ez a mérkőzés, mosolyogva válaszolt: „Ez sokkal nehezebb. Itt sokkal nagyobb nevek ellen játszottam, úgyhogy megtiszteltetés volt.”
Már a válogatott meccsekre készül
A Liverpool középpályása azt is elárulta, hogy hamarosan már a válogatott feladataira koncentrál. „Egész pontosan holnaptól. Elkezdődik a felkészülés a finnek és a kazahok elleni válogatott mérkőzésre, úgyhogy tényleg állunk elébe. A szezon utolsó két meccse, úgy szeretnénk befejezni ezt az egész szezont, ahogy illik.”