Kabát Péter a meccs előtt saját állapotáról is humorosan beszélt. „El vagyok szakadva, és el van törve az ujjam, de amúgy semmi bajom.” Torghelle Sándor ennél harciasabb hangot ütött meg. „110 százalékon fogok égni. Ezt megígérhetem.”

Nem a levegőbe beszélt.

Torghelle egy pillanatra sem hagyta békén

Szoboszlai korai találatára Torghelle bombagóllal válaszolt, majd Kertész Attila büntetőjével már 3-1-re vezetett a Team Szobó. A legendák azonban gyorsan visszakapaszkodtak: Kabát Péter értékesített egy büntetőt, majd Dzsudzsák Balázs az üres kapuba passzolt, így 3-3-as állással ért véget az első félidő.

Miközben a közönség remekül szórakozott, a pályán egy külön meccs is zajlott. Torghelle szinte minden pillanatban Szoboszlai közelében tűnt fel, keményen támadta le a Liverpool játékosát, aki természetesen nem maradt adós a válaszokkal.

Nadrágrángatás és nagy nevetések

A második félidőben Dzsudzsák labdavesztése után Szoboszlai ismét eredményes volt, így újra a Team Szobó került előnybe. Nem sokkal később következett a mérkőzés egyik legszórakoztatóbb jelenete: egy párharc során Szoboszlai visszahúzta Torghelle nadrágját, amin a közönség és a pályán lévők is jót nevettek.

A két játékos végig csipkelődött egymással, a hangulat azonban kiváló maradt. Egy alkalommal a műsorközlő is odaszúrt a Szobót magához ölelő Torghellének: „Sanyi, haza akarod vinni Dominikot?”