Nyakunkon a nyári labdarúgó-világbajnokság. A 2025/2026-os idény vége előtt azonban egyre többször szolgáltat beszédtémát, kik voltak a szezon legjobb játékosai? A Transfermarkt egy szavazást indított, Szoboszlai Dominik is ott van a legjobbak között.
Szoboszlai Dominik a Premier League legjobb játékosa?
A top öt bajnokságból négy már eldőlt: megvédte címét a Bayern München Németországban, Olaszországban az Inter Milan ért fel a csúcsra, a Barcelona pedig az El Clásicón biztosította be elsőségét, szerdán pedig Franciaországban a PSG lett bajnok. A Premier League-ben az Arsenal és a Manchester City még mindig harcol egymással.
A Transfermarkt idén is közönségszavazást kezdeményezett. Összesen 18 liga játékosaira lehet szavazni, és a Premier League jelöltjei között ott van Szoboszlai Dominik is. A magyar válogatott csapatkapitánya remek szezont tudhat magáénak, teljesítményével pedig minden egyes szavazatra rászolgált.
A Liverpool középpályása szinte mindenben felülmúlta tavalyi teljesítményét. Az előző kiírásban a 25 éves sztár az első magyar játékos lett, aki megnyerte a Premier League-et. A most futó szezonban inkább egyéni teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, mivel felnőtt pályafutása során először fordult vele elő, hogy egyetlen trófeát sem tudott nyerni klubszinten. Számai alapján azonban kijelenthető, ez volt eddigi legjobb szezonja.
Eddig összesen 4556 percet töltött a pályán, 51 tétmeccs alatt 13 gólt szerzett és 10 gólpasszt is kiosztott.
Szoboszlai a most futó szezon során három egyéni díjat is bezsebelt már korábban. Az Év Sportolója Gálán megkapta az Év Magyar Labdarúgójának járó elismerést a 2025-ben nyújtott teljesítménye miatt. A Liverpool szurkolói pedig két alkalommal választották meg a hónap legjobb játékosának: 2025 szeptemberében és 2026 márciusában.
A Premier League-ben kétszer jelölték a hónap játékosa díjra (szeptemberben és márciusban), de címet végül nem ő kapta meg. Szoboszlai még versenyben van a szezon legszebb góljának járó elismerésre is. Kimondottan emlékezetes volt, amikor a két bajnokaspiránsnak, az Arsenalnak és a Manchester Citynek is csodálatos szabadrúgásgólt lőtt.
Hogyan szavazhat Szoboszlaira?
A transfermarkt.com létrehozott egy külön felületet, amely segítségével bármelyik bajnokságra leadhatja szavazatát. Ha szavazna, az ITT található linkre kattintva kiválaszthatja, hogy melyik bajnokságra szeretne szavazni a 18 közül. Amint meghozta döntését, posztok szerint - kapus, védő, középpályás, támadó - hat játékos közül választhat. A Premier League-ből Szoboszlai mellett, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Declan Rice, Ryan Cherki és Morgan Rogers érdekelt.
A posztonként a legjobbnak vélt játékosra kattintva haladhat. Az utolsó választás pedig nem más, mint a szezon legjobbja. Itt azon játékosok közül lehet választani, akiket posztjukon a legjobbnak értékelt, mi természetesen Szoboszlait választottuk.