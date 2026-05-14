Nyakunkon a nyári labdarúgó-világbajnokság. A 2025/2026-os idény vége előtt azonban egyre többször szolgáltat beszédtémát, kik voltak a szezon legjobb játékosai? A Transfermarkt egy szavazást indított, Szoboszlai Dominik is ott van a legjobbak között.

Szoboszlai Dominik a Premier League legjobb játékosa?

A top öt bajnokságból négy már eldőlt: megvédte címét a Bayern München Németországban, Olaszországban az Inter Milan ért fel a csúcsra, a Barcelona pedig az El Clásicón biztosította be elsőségét, szerdán pedig Franciaországban a PSG lett bajnok. A Premier League-ben az Arsenal és a Manchester City még mindig harcol egymással.

A Transfermarkt idén is közönségszavazást kezdeményezett. Összesen 18 liga játékosaira lehet szavazni, és a Premier League jelöltjei között ott van Szoboszlai Dominik is. A magyar válogatott csapatkapitánya remek szezont tudhat magáénak, teljesítményével pedig minden egyes szavazatra rászolgált.

A Liverpool középpályása szinte mindenben felülmúlta tavalyi teljesítményét. Az előző kiírásban a 25 éves sztár az első magyar játékos lett, aki megnyerte a Premier League-et. A most futó szezonban inkább egyéni teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, mivel felnőtt pályafutása során először fordult vele elő, hogy egyetlen trófeát sem tudott nyerni klubszinten. Számai alapján azonban kijelenthető, ez volt eddigi legjobb szezonja.

Eddig összesen 4556 percet töltött a pályán, 51 tétmeccs alatt 13 gólt szerzett és 10 gólpasszt is kiosztott.

Szoboszlai a most futó szezon során három egyéni díjat is bezsebelt már korábban. Az Év Sportolója Gálán megkapta az Év Magyar Labdarúgójának járó elismerést a 2025-ben nyújtott teljesítménye miatt. A Liverpool szurkolói pedig két alkalommal választották meg a hónap legjobb játékosának: 2025 szeptemberében és 2026 márciusában.

Szoboszlai Dominik szabadrúgása a Manchester City elleni bajnokin

A Premier League-ben kétszer jelölték a hónap játékosa díjra (szeptemberben és márciusban), de címet végül nem ő kapta meg. Szoboszlai még versenyben van a szezon legszebb góljának járó elismerésre is. Kimondottan emlékezetes volt, amikor a két bajnokaspiránsnak, az Arsenalnak és a Manchester Citynek is csodálatos szabadrúgásgólt lőtt.