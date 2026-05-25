A Liverpool–Brentford mérkőzés bemelegítése közben is akadt egy pillanat, amely nagyon gyorsan felkapott téma lett a szurkolók körében. Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah-val passzolgatott az Anfield gyepén, amikor egy egészen látványos labdaátvétellel hívta fel magára a figyelmet.

Szoboszlai Dominik Szalah passza után jobb lábbal, a bal lába mögött vette le a labdát, majd teljes természetességgel folytatta tovább a gyakorlatot. A mozdulat technikailag is különleges volt, de igazán attól lett látványos, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya úgy oldotta meg, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne.

Touch, Szobo – a Liverpool hivatalos Facebook-oldala osztotta meg a videót Szoboszlai Dominikról Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto
Odavannak Szoboszlai Dominik mozdulatáért

A jelenet gyorsan beindította a hozzászólásokat. Volt, aki csak annyit írt: „What a touch”, vagyis micsoda labdaátvétel, más „profinak”, „igazi klasszisnak” nevezte Szoboszlait. Többen már a Liverpool jövőbeli vezérét látják benne, a „Next Captain” és a „Következő kapitány” hozzászólások is ezt erősítették.

A legfrappánsabb reakciók között akadt önirónia is: egy kommentelő szerint ő is meg tudná csinálni ugyanezt – igaz, csak részegen. Mások egyszerűen csak ámultak a technikán, és azt kérdezték: „Ezt mégis hogyan lehet megcsinálni?” Egy biztos: néhány másodperc is elég volt ahhoz, hogy a magyar középpályás újra beszédtémát szolgáltasson az Anfield körül.

