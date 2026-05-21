Az Aston Villa 23 éves játékosa, Harvey Elliott nyáron az utolsó pillanatokban távozott a Liverpooltól, miután Szoboszlai Dominik mellett már a Bayer Leverkusentől 125 millió euróért érkező Florian Wirtz is elé került Arne Slot vezetőedzőnél.

Unai Emery megalázta Szoboszlai korábbi csapattársát: Harvey Elliott üzent

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Mit üzent Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa?

Elliott sorsa az idényben az nem alakult jól az új csapatánál: az összes sorozatot figyelembe véve csupán 11 meccsen kapott szerepet, Premier League-ben mindössze ötször lépett pályára, összesen 284 percet töltött a gyepen. A kölcsönszerződés értelmében a Villának 47 millió euróért kellett volna megvásárolnia, ha Elliott legalább tíz bajnokin játszik – ez a küszöb nem teljesült, így a játékos visszatér a Liverpoolhoz.

A keserű idény ellenére Elliott a trófeát a magasba emelve, mosolyogva ünnepelt, majd Instagramon is megszólalt.

Már a szerződésem aláírása pillanatában meg volt írva a sorsom! A rohadt Villa hatalmas szerepet játszott ebben”

– írta szarkasztikusan, majd hozzátette: „Viccet félretéve, Villa-szurkolók, nagyon köszönöm mindazt, amit tettetek! Élvezzétek ezt az estét!”

A posztot cikkünk megjelenéséig közel 300 ezren kedvelték, és több Villa-játékos is a támogatásáról biztosította csapattársát a kommentekben.

Unai Emery ezzel ötödször nyerte meg az Európa-ligát, és a birminghami klub 44 év után emelhetett ismét nemzetközi trófeát – Elliott számára viszont a nemzetközi kupasiker ellenére ez egy újabb elvesztegetett év volt.