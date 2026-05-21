Az Aston Villa 23 éves játékosa, Harvey Elliott nyáron az utolsó pillanatokban távozott a Liverpooltól, miután Szoboszlai Dominik mellett már a Bayer Leverkusentől 125 millió euróért érkező Florian Wirtz is elé került Arne Slot vezetőedzőnél.
Mit üzent Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa?
Elliott sorsa az idényben az nem alakult jól az új csapatánál: az összes sorozatot figyelembe véve csupán 11 meccsen kapott szerepet, Premier League-ben mindössze ötször lépett pályára, összesen 284 percet töltött a gyepen. A kölcsönszerződés értelmében a Villának 47 millió euróért kellett volna megvásárolnia, ha Elliott legalább tíz bajnokin játszik – ez a küszöb nem teljesült, így a játékos visszatér a Liverpoolhoz.
A keserű idény ellenére Elliott a trófeát a magasba emelve, mosolyogva ünnepelt, majd Instagramon is megszólalt.
Már a szerződésem aláírása pillanatában meg volt írva a sorsom! A rohadt Villa hatalmas szerepet játszott ebben”
– írta szarkasztikusan, majd hozzátette: „Viccet félretéve, Villa-szurkolók, nagyon köszönöm mindazt, amit tettetek! Élvezzétek ezt az estét!”
A posztot cikkünk megjelenéséig közel 300 ezren kedvelték, és több Villa-játékos is a támogatásáról biztosította csapattársát a kommentekben.
Unai Emery ezzel ötödször nyerte meg az Európa-ligát, és a birminghami klub 44 év után emelhetett ismét nemzetközi trófeát – Elliott számára viszont a nemzetközi kupasiker ellenére ez egy újabb elvesztegetett év volt.