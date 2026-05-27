Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa lemarad a világbajnokságról. Ronald Koeman, a holland válogatott szövetségi kapitánya nem számít Jemerie Frimpongra, a Liverpool 25 éves szélsőjére.

A szélvészgyors játékos – aki támadóként és szárnyvédőként is bevethető – tavaly nyáron igazolt Liverpoolba a Bayer Leverkusen csapatából, egyelőre viszont nem tudta megszolgálni 40 millió eurós vételárát.

Frimpong az idei szezonban rengeteg volt sérült, mindössze 1794 percet játszott a Premier League-ben, ez idő alatt gólt nem lőtt, gólpasszból is csak kettőt tudott összehozni. Csak összehasonlításként: a magyar válogatott Szoboszlai Dominik 3233 percet játszott az angol bajnokságban.

Frimpong mellett a hollandok legnagyobb hiányzója Xavi Simons, a Tottenham karmestere, aki április végén szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, így nyolc hónapig nem léphet pályára.

Koeman holland válogatottjában Premier League-futballisták dominálnak. A 26 játékosból 15 az angol bajnokságból érkezik, köztük van Szoboszlai három másik liverpooli csapattársa, a kapitány Virgil van Dijk, a középpályás Ryan Gravenberch, valamint a támadó Cody Gakpo.

A legnagyobb meglepetés, hogy bekerült a keretbe Jurriën Timber, az Arsenal jobbhátvédje is, akinek szeznzációs szezonja volt, azonban ágyéksérülés miatt március óta nem lépett pályára, és nagy valószínűséggel kihagyja majd a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt is.

A holland válogatott története során háromszor játszott vb-döntőt – 1974-ben, 1978-ban és 2010-ben –, de még sosem tudott diadalmaskodni foci-vb-n. Ronald Koeman együttese június 14-én Japán ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon, hat nappal később Svédországgal találkozik, majd június 25-én Tunézia válogatottja ellen zárja a vb-csoportkört.