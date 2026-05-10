A Liverpool Ryan Gravenberch bombagóljával szerzett vezetést a Chelsea ellen, a londoni csapat azonban Enzo Fernández révén kiegyenlített az első félidőben. A második játékrészben Szoboszlai Dominik hatalmas kapufát lőtt, de több gól már nem esett, a meccs 1-1-es döntetlennel ért véget.

Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is végigjátszotta a Liverpool-Chelsea rangadót

Szoboszlai Dominik két gólt rúghatott volna

A This Is Anfield meglátása szerint Szoboszlai ezúttal csendesebb teljesítményt nyújtott, de gyakran csapattársai segítsége nélkül próbálta irányítani a letámadást,

a második félidőben pedig felélénkült a játéka és kétszer is közel állt a gólhoz – egyik alkalommal Jörgensen védte a lövését, később pedig a kapufát találta el.

A portáltól 5-ös, a Liverpool Echotól 6-ost kapott a magyar klasszis, akinek a teljesítményét összességében az angol sajtó úgy látta, hogy csapata egyik legveszélyesebb játékosa volt, annak ellenére, hogy akadtak már lényegesen jobb meccsei is az idei szezonban.

Kerkez ezúttal nem villogott, Gakpo „szellemként” tűnt el a pályán

Kerkez több liverpooli illetőségű oldaltól (Rousing The Kop, LFC Globe) is gyengébb és legfeljebb közepes értékeléseket kapott,

a magyar válogatott balhátvédnek azt rótták fel, hogy védekezésben túl sok területet hagyott maga mögött, emellett nem igazán tudta hatékonyan segíteni a támadásokat,

és ezúttal kevés beadással jelentkezett.

„Volt lendület a játékában a mérkőzés elején, de a hajrában a beadásai és a passzai folyamatosan pontatlanok voltak” – jegyezte meg Kerkezről a This is Anfield.

A Liverpool sztárjai közül senki sem nyújtott igazán kiemelkedő teljesítményt a Chelsea ellen, a 17 éves Rio Ngumoha veszélyesen játszott, de őt meg Arne Slot a második félidőben lecserélte.

Az egyik leggyengébb Liverpool-játékosnak a holland válogatott Cody Gakpót látták az angolok,

aki szinte „szellemként” tűnt el a pályán: kevés labdaérintés, minimális veszély és alacsony intenzitás jellemezte a játékát.

Cody Gakpo had just 12 touches during the 77 minutes he was on the pitch against Chelsea 🤯 pic.twitter.com/GVPV5c9fTZ — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 9, 2026

A Liverpool egyelőre maradt a tabella negyedik helyén – bár az Aston Villa egy győzelemmel még megelőzheti –, a címvédő ráadásul a következő fordulóban éppen a birminghami csapat otthonában játszik rangadót a Premier League-ben. Szoboszlaiék számára persze az sem volna tragédia, ha csak az ötödik helyen zárnák a szezont, mert azzal együtt is szerepelhetnének a Bajnokok Ligája alapszakaszában.