Az 1989-1990-es szezonra utal vissza a Liverpool, amely kedden bemutatta a hivatalos hazai szerelését a 2026-2027-es szezonra. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nem jutottak szerephez a bemutató képekben, ellenben a Vörösök klublegendája, John Barnes igen, aki a mesterséges intelligencia segítségével fog kezet Florian Wirtzzel.

Szoboszlai Dominiket még nem láthattuk az új mezben

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kimaradt a bemutatóból

A Liverpool új mezét az 1989-1990-es szezonban megszerzett bajnoki cím ihlette, amely során fennállásuk 18. aranyérmét szerezték meg a Vörösök.

Képzeld el, ahogy ők ketten csinálják a műsort a középpályán”

− olvasható a bejelentő videóban, amely összehozta a „fiatal” Barnest és Wirtzet.

Az 1989 és 1991 között hordott mez mélyvörös alapot kapott, a fehér grafika pedig ráerősít a 80-as évek vizuális nyelvezetére. Alisson, Pécsi Ármin poszttársa a kapusmezt is felvette, amely zöld színt kapott. A Liverpool magyar játékosait még nem láthattuk az új felszerelésekben, azonban valószínű, hogy a Liverpool a szezon utolsó hazai bajnokiján már fel is avatja az új mezt.

„A múltat ​​és a jelent ötvöző új hazai mez tiszteleg a klub történetének egyik legünnepeltebb korszaka előtt, és egy új generáció számára gondolja újra ezt az emlékezetes dizájnt” − teszik hozzá.