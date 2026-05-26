A szezon végére egyre inkább érezhető volt, hogy Szoboszlai Dominikék számára „minél előbb véget ér, annál jobb” érzés dominál.

Szoboszlaiék történelmi mélyponttal jutottak a Bajnokok Ligájába

60 ponttal a BL-ben? Hogyan jött ez össze Szoboszlaiéknak?

A csapat 38 bajnokijából mindössze 17-et nyert meg, miközben 12 vereséget is elszenvedett, ami egy európai élcsapattól kifejezetten gyenge mutató. nem meglepő, hogy Szoboszlai Dominik sem volt igazán elégedett.

A statisztikák szerint a Liverpool mindössze 45%-os győzelmi arányt produkált, ami a Jürgen Klopp 2015-ös érkezése óta a legalacsonyabb.

Az új vezetőedző, Arne Slot együttese átlagosan csak 1,58 pontot szerzett meccsenként, ami 24 ponttal kevesebb, mint az előző idényben.

A 60 pontos szezon azért is különösen figyelemre méltó, mert a klub ezzel beállította saját negatív rekordját: korábban a 2003/04-es idényben is ennyi ponttal jutott be a Bajnokok Ligájába a Premier League-ből. Akkor a csapatot Gerard Houllier irányította, és bár a bajnokságban gyenge teljesítmény volt az is, a következő szezonban a Liverpool már Európa csúcsára ért a Bajnokok Ligája-győzelemmel.

A mostani idény problémái azonban jóval mélyebbek voltak. A csapat 53 gólt kapott, ami az elmúlt több mint 100 év legrosszabb védelmi mutatójának számít a klub történetében egy 38 meccses szezonban. Emellett mindössze 10 kapott gól nélküli meccs fűződik a nevükhöz, ami messze elmarad egy BL-szintű csapattól.

A Premier League erőviszonyainak változása ugyan segítette a Liverpoolt, hiszen a liga idén ismét öt Bajnokok Ligája-helyet kapott az európai kupaszereplések alapján, de a helyzet így is árulkodó: a statisztikák szerint az elmúlt közel két évtizedben több szezonban is előfordult volna, hogy a 60 pont még az Európa-liga-induláshoz sem lett volna elég.

A helyezések történeti összevetése is ezt támasztja alá:

az ilyen pontszám az esetek többségében a 7–9. hely környékére lett volna elég, vagyis középcsapat-szintű teljesítményről beszélhetünk.

Összességében tehát a Liverpool egy különös paradoxonnal zárta a szezont: miközben a klub történetének egyik leggyengébb bajnoki teljesítményét nyújtotta, mégis kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást – rekordot beállítva, amit valószínűleg senki sem szeretne megismételni.