Szoboszlai Dominikék problémái messze túlmutatnak néhány rossz eredményen. A Liverpool játéka sokak szerint elvesztette identitását, az Anfield legendás hangulata megkopott, a középpálya szétesett, miközben a sérülések és az öltözői feszültségek is tovább nehezítik a helyzetet.

Darabokra szedték a Liverpool unalmas játékát Angliában: már a saját szurkolóik is porig alázzák Szoboszlaiékat

Mi a baj Szoboszlaiékkal?

Az egyik legnagyobb gond jelenleg a szurkolók és a csapat kapcsolatának megromlása. A Chelsea elleni mérkőzésen sok drukker már a lefújás előtt elhagyta a stadiont, a lefújás után pedig ismét hangos füttykoncert fogadta a játékosokat és a szakmai stábot. Különösen nagy felháborodást váltott ki, amikor Slot lecserélte Rio Ngumohát, még akkor is, ha a döntés állítólag fizikai okok, egészen pontosan izomproblémák miatt született.

A drukkerek elégedetlensége elsősorban a mutatott játékból fakad. A Liverpool futballját sokan lassúnak, kiszámíthatónak és fantáziátlannak tartják. A korábbi évek intenzív, gyors támadófutballja eltűnt,

pedig nem is olyan régen még Mohamed Szalah, Luis Díaz, Darwin Nunez, vagy a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota vezérletével az egyik legizgalmasabb csapatnak számítottak Európában.

A Chelsea elleni találkozó pedig különösen rossz benyomást keltett. A Liverpool a hajrában sem tudott ritmust váltani, a játékosok sokszor teljesen statikusan mozogtak, és a szurkolók számára úgy tűnt, mintha a csapat megelégedett volna a döntetlennel. Ez különösen fájó volt annak fényében, hogy az ellenfél sorozatban hat vereséggel érkezett.

Tényleg a Liverpool középpályája jelenti a legnagyobb gondot?

Komoly kritikák érik a középpályát is. Ryan Gravenberch ugyan megvillantotta korábbi formáját, de összességében neki sem volt jó szezonja.

Még nagyobb csalódás azonban Alexis Mac Allister teljesítménye, aki világbajnokként és az előző idény egyik kulcsemberének számítva látványosan visszaesett. Több szurkoló már az eladását is felvetette, bár kérdéses, hogy jelenlegi formája alapján melyik topklub fizetne érte komoly összeget.

A Liverpool középpályája ráadásul védekezésben is sebezhetővé vált. Az ellenfelek túl könnyen jutnak át rajta, amit a Chelsea ellen Enzo Fernández és Marc Cucurella is többször kihasznált. Emiatt a nyári átigazolási időszakban egy klasszikus védekező középpályás megszerzése prioritássá válhat. Akire talán soha, vagy csak nagyon ritkán lehetett panasz, az Szoboszlai Dominik.