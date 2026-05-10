Szoboszlai Dominikék problémái messze túlmutatnak néhány rossz eredményen. A Liverpool játéka sokak szerint elvesztette identitását, az Anfield legendás hangulata megkopott, a középpálya szétesett, miközben a sérülések és az öltözői feszültségek is tovább nehezítik a helyzetet.
Mi a baj Szoboszlaiékkal?
Az egyik legnagyobb gond jelenleg a szurkolók és a csapat kapcsolatának megromlása. A Chelsea elleni mérkőzésen sok drukker már a lefújás előtt elhagyta a stadiont, a lefújás után pedig ismét hangos füttykoncert fogadta a játékosokat és a szakmai stábot. Különösen nagy felháborodást váltott ki, amikor Slot lecserélte Rio Ngumohát, még akkor is, ha a döntés állítólag fizikai okok, egészen pontosan izomproblémák miatt született.
A drukkerek elégedetlensége elsősorban a mutatott játékból fakad. A Liverpool futballját sokan lassúnak, kiszámíthatónak és fantáziátlannak tartják. A korábbi évek intenzív, gyors támadófutballja eltűnt,
pedig nem is olyan régen még Mohamed Szalah, Luis Díaz, Darwin Nunez, vagy a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota vezérletével az egyik legizgalmasabb csapatnak számítottak Európában.
A Chelsea elleni találkozó pedig különösen rossz benyomást keltett. A Liverpool a hajrában sem tudott ritmust váltani, a játékosok sokszor teljesen statikusan mozogtak, és a szurkolók számára úgy tűnt, mintha a csapat megelégedett volna a döntetlennel. Ez különösen fájó volt annak fényében, hogy az ellenfél sorozatban hat vereséggel érkezett.
Tényleg a Liverpool középpályája jelenti a legnagyobb gondot?
Komoly kritikák érik a középpályát is. Ryan Gravenberch ugyan megvillantotta korábbi formáját, de összességében neki sem volt jó szezonja.
Még nagyobb csalódás azonban Alexis Mac Allister teljesítménye, aki világbajnokként és az előző idény egyik kulcsemberének számítva látványosan visszaesett. Több szurkoló már az eladását is felvetette, bár kérdéses, hogy jelenlegi formája alapján melyik topklub fizetne érte komoly összeget.
A Liverpool középpályája ráadásul védekezésben is sebezhetővé vált. Az ellenfelek túl könnyen jutnak át rajta, amit a Chelsea ellen Enzo Fernández és Marc Cucurella is többször kihasznált. Emiatt a nyári átigazolási időszakban egy klasszikus védekező középpályás megszerzése prioritássá válhat. Akire talán soha, vagy csak nagyon ritkán lehetett panasz, az Szoboszlai Dominik.
A sérülések is megnehezítették Arne Slot dolgát
A sérülések szintén komoly problémát jelentettek. Slot többször panaszkodott a hiányzók számára, és valóban hosszú ideig nem számíthatott több fontos játékosára sem. Conor Bradley, Giovanni Leoni és Jeremy Jacquet felépülése továbbra is kérdéses, míg Hugo Ekitiké Achilles-sérülése miatt a következő idény egy részét is kihagyhatja.
A csatárposzt különösen aggasztóvá vált. Jelenleg Alexander Isak számít az egyetlen klasszikus középcsatárnak, miközben ő maga is sérülékeny játékosnak számít. Az elmúlt hetekben Cody Gakpo játszott hamis kilencesként, de sokak szerint ő sem jelent hosszú távú megoldást.
Mindeközben Slot helyzetét tovább nehezítette a decemberi konfliktusa Mohamed Szalahval. Bár a részletek nem kerültek teljesen nyilvánosságra, több forrás szerint a vita jóval komolyabb volt annál, mint amit akkoriban kommunikáltak. A történtek árnyékot vetettek az egész szezonra, és elképzelhető, hogy Szalah, valamint Andy Robertson és Alisson Becker is távozhat a nyáron.
Ugyanakkor nem minden probléma írható kizárólag Slot számlájára. A szakember szerint túlzóak azok az internetes összeesküvés-elméletek, amelyek a játékosok hozzáállását vagy edzésmunkáját kérdőjelezik meg. A Liverpool állítólag még több időt töltött edzéssel, mint a bajnoki cím megszerzésekor, és az öltözőben is rosszul viselik azokat a vádakat, amelyek szerint nem dolgoznának eleget.
A következő idény így sorsdöntő lehet Slot számára. Egy gyenge szezon talán még megbocsátható az Anfield közönsége számára, kettő viszont már aligha. Ha a Liverpool nem talál vissza korábbi agresszív, lendületes futballjához, könnyen előfordulhat, hogy a holland edző története hamarabb véget ér, mint azt a klub vezetői jelenleg gondolják.
