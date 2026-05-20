Szoboszlai Dominik ugyan két gólpasszt is kiosztott az Aston Villa elleni rangadón, a Liverpool azonban 4-2-e kikapott, s ezzel továbbra sem biztosította be a Bajnokok Ligája-indulást a következő idényre. Arne Slot együttese komoly nyomás alatt van, mert a csapat előnye az utóbbi hetek gyengébb eredményei miatt csökkent az a Bournemouth-szal szemben, amely továbbra is ott lohol a Liverpool mögött.

Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool egyik legfoglalkoztatottabb játékosa

A Bournemouth – amelyben a magyar válogatott Tóth Alex ezúttal végig a kispadon ült – kedden este 1-1-es döntetlent játszott a Manchester City együttesével, amelynek ezzel behozhatatlanná vált a hátránya a bajnoki címért folytatott versenyfutásban az Arsenallal szemben.

A „Cseresznyések” a döntetlennel továbbra is a nemzetközi kupaindulást érő hatodik helyen állnak az angol labdarúgó-bajnokságban, s csak három ponttal vannak lemaradva az utolsó BL-indulást jelentő ötödik pozíciótól, amit jelenleg a Liverpool foglal el.

Tóth Alex csapat rájátszásra kényszerítheti Szoboszlaiékat

Ha Tóth Alex csapata vasárnap idegenben nyer a Nottingham Forest ellen, míg a Liverpool kikap a szintén nemzetközi kupaindulásért küzdő Brentfordtól az Anfielden, akkor pontazonosság alakul ki. A két csapat formáját tekintve nem is annyira elképzelhetetlen ez, hiszen a tavalyi bajnok az utolsó három meccséből mindössze egy pontot szerzett, az immár 17 meccs óta veretlen Bournemouth viszont a legutóbbi öt bajnokijából hármat is megnyert – sőt, a City ellen is csak a 95. percben bukta el a győzelmet.

A Vörösök ugyanakkor megnyugtató helyzetben vannak, ugyanis plusz 10-es a gólkülönbségük, míg a Bournemouth-nak „csak” plusz 4-es, Arne Slot csapata pedig a több rúgott gólja miatt akkor is megtartaná az ötödik helyét, ha mondjuk kétgólos vereséget szenvedne, miközben a Bournemouth 4-0-ra nyer.

Ugyanakkor előfordulhat egy egészen szürreális forgatókönyv is: Ha a Bournemouth 5-0-ra nyer, a Liverpool pedig 1-0-ra kikap vasárnap, akkor a két csapat ugyanannyi ponttal állna, sőt a gólkülönbség és a rúgott gólok tekintetében is azonosság lenne. Mivel az egymás elleni meccseken szerzett pontokat tekintve is döntetlenre állnak, – mindkét csapat nyert hazai pályán – így a következő szempont az idegenben szerzett gólok száma lenne, de hihetetlen módon ez sem jelentene különbséget, mivel a Liverpool 4-2-re, a Bournemouth pedig 3-2-re győzött ebben a szezonban pályaválasztóként.