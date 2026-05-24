Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool úgy vágott neki a Premier League utolsó fordulójának, hogy még biztosította be a következő idényre a Bajnokok Ligája-szereplését. Arne Slot együttesének ehhez mindenképp pontot kellett szereznie vasárnap a szintén nemzetközi kupaindulásért küzdő Brentford ellen, amely októberben 3-2-re nyerni tudott hazai pályán.
Szoboszlai Dominik kezdett a liverpooli legendák búcsúmeccsén
A Vörösök számára azonban aggasztó lehetett, hogy ebben a hónapban még nem nyertek, ugyanis kikaptak a Manchester United otthonában, majd a Chelsea-vel csak ikszeltek az Anfielden, míg legutóbb hiába osztott ki két gólpasszt Szoboszlai, kikaptak 4-2-re az Aston Villa vendégeként.
A Mohamed Szalah és Andy Robertson búcsúztatójára készülő liverpooli együttesben Szoboszlai kezdőként lépett pályára, Kerkez viszont a kispadra szorult. A találkozó előtt a szurkolók megható gesztussal készültek a távozó klublegendák búcsújára, ugyanis olyan koreográfiát mutattak az Anfield két lelátóján, amelyen az egyiptomi támadó, valamint a skót balhátvéd beceneve és mezszáma volt látható.
Szoboszlai aktív volt, Gerrard rekordját megdöntve búcsúzott Szalah
Jobban kezdte a meccset a Liverpool, amely már a 19. percben megszerezhette volna a vezetést, de Szalah szabadrúgása a kapufán csattant, a kipattanót pedig Gravenberch bombázta fölé. A következő percekben fokozta a nyomást a házigazda, Szoboszlai pedig egy szép felfutás után nem sokkal lőtt mellé ballal.
A mérkőzést egyébként 30 fok feletti kánikulában rendezték, ami Angliában a valaha mért legmagasabb májusi hőmérséklet, így már a félidő derekánál ivószünetet rendelt el a játékvezető. A kényszerszünet után is lendületben maradt a Liverpool, miközben a Brentford másodpercekre tudta csak megtartani a labdát. A 38. percben a Vörösök korábbi kapusának, Caoimhín Kellehernek kellett nagyot védenie Gravenberch távoli lövésénél, majd Ngumoha szerezhetett volna látványos gólt, azonban a labda centikkel elkerülte a bal felső sarkot.
A félidő hajrájára aztán mindkét kapu előtt adódott egy-egy óriási lehetőség: előbb Alisson szenzációs bravúrt bemutatva lábbal hárította Kevin Schade ziccerét, majd az ellentámadásból Szoboszlai kis híján gólpasszt adott, de Gakpo fejese elakadt Kayodéban.
A játék képe a fordulás után sem változott, a Liverpool birtokolta többet a labdát. A 258. liverpooli góljára hajtó Szalah a folytatásban is nagy kedvvel játszott, és az 58. percben az ő beadása után szerezte meg a vezetést a Liverpool Curtis Jones révén. A 33 éves egyiptomi támadó szezonbeli hetedik, összességében a 123. gólpasszát jegyezte a Vörösök színeiben – ebből a 93. asszisztját adta a Premier League-ben, amivel megdöntötte Steven Gerrard rekordját, így már egyedüli csúcstartó ebben a tekintetben.
A gól után a Brentford vezetőedzője, Keith Andrews lecserélte az angolok vb-keretébe is bekerült Jordan Hendersont, a Liverpool korábbi csapatkapitánya pedig vastaps közepette hagyta el a pályát.
A Liverpool előnye azonban nem tartott sokáig, a 64. percben ugyanis Schade fejesgóljával szinte a semmiből egyenlítettek a vendégek. A 74. percben Slot lecserélte Szalah-t, akitől Szoboszlai öleléssel köszönt el, a stadionban pedig mindenki állva tapsolt. Az egyiptomi klasszis búcsúzóul még megcsókolta az Anfield gyepszőnyegét, aztán lesétált a pályáról. A hajrában Robertson is hasonló körülmények közepette hagyta el a pályát, a helyére pedig Kerkez Milos állt be.
A tíz perces hosszabbításban becsülettel ment előre a Liverpool, Szoboszlai pedig mesteren adott be a 96. percben, de Wirtz lövését Kelleher bravúrral védte. A hátralévő időben az eredmény már nem változott, így a Liverpool megőrizte ötödik helyét és bebiztosította Bajnokok Ligája szereplését. A Brentford hiába szerzett pontot a tavalyi bajnok otthonában, rosszabb gólkülönbsége miatt maradt a kilencedik pozícióban, így lemaradt a Konferencialiga indulásról, amelyet a Brighton szerzett meg.
Angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 38., utolsó forduló:
Liverpool - Brentford 1-1 (0-0)
gólszerzők: Jones (58.), illetve Schade (64.)
- Kapcsolódó cikkek: