Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool úgy vágott neki a Premier League utolsó fordulójának, hogy még biztosította be a következő idényre a Bajnokok Ligája-szereplését. Arne Slot együttesének ehhez mindenképp pontot kellett szereznie vasárnap a szintén nemzetközi kupaindulásért küzdő Brentford ellen, amely októberben 3-2-re nyerni tudott hazai pályán.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah utoljára játszott együtt a Liverpoolban

Szoboszlai Dominik kezdett a liverpooli legendák búcsúmeccsén

A Vörösök számára azonban aggasztó lehetett, hogy ebben a hónapban még nem nyertek, ugyanis kikaptak a Manchester United otthonában, majd a Chelsea-vel csak ikszeltek az Anfielden, míg legutóbb hiába osztott ki két gólpasszt Szoboszlai, kikaptak 4-2-re az Aston Villa vendégeként.

A Mohamed Szalah és Andy Robertson búcsúztatójára készülő liverpooli együttesben Szoboszlai kezdőként lépett pályára, Kerkez viszont a kispadra szorult. A találkozó előtt a szurkolók megható gesztussal készültek a távozó klublegendák búcsújára, ugyanis olyan koreográfiát mutattak az Anfield két lelátóján, amelyen az egyiptomi támadó, valamint a skót balhátvéd beceneve és mezszáma volt látható.

Szoboszlai aktív volt, Gerrard rekordját megdöntve búcsúzott Szalah

Jobban kezdte a meccset a Liverpool, amely már a 19. percben megszerezhette volna a vezetést, de Szalah szabadrúgása a kapufán csattant, a kipattanót pedig Gravenberch bombázta fölé. A következő percekben fokozta a nyomást a házigazda, Szoboszlai pedig egy szép felfutás után nem sokkal lőtt mellé ballal.

A mérkőzést egyébként 30 fok feletti kánikulában rendezték, ami Angliában a valaha mért legmagasabb májusi hőmérséklet, így már a félidő derekánál ivószünetet rendelt el a játékvezető. A kényszerszünet után is lendületben maradt a Liverpool, miközben a Brentford másodpercekre tudta csak megtartani a labdát. A 38. percben a Vörösök korábbi kapusának, Caoimhín Kellehernek kellett nagyot védenie Gravenberch távoli lövésénél, majd Ngumoha szerezhetett volna látványos gólt, azonban a labda centikkel elkerülte a bal felső sarkot.