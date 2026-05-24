Az angol labdarúgó-bajnokság 38., utolsó fordulójában a Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Brentford csapatával az Anfielden. A Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool szezonzáróján a távozó Mohamed Szalah volt a főszereplő, aki gólpasszal búcsúzott a Vörösöktől, akik az egy ponttal is kiharcolták a Bajnokok Ligája-indulást a következő szezonra.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool úgy vágott neki a Premier League utolsó fordulójának, hogy még biztosította be a következő idényre a Bajnokok Ligája-szereplését. Arne Slot együttesének ehhez mindenképp pontot kellett szereznie vasárnap a szintén nemzetközi kupaindulásért küzdő Brentford ellen, amely októberben 3-2-re nyerni tudott hazai pályán.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) warm up ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Brentford at Anfield in Liverpool, north west England on May 24, 2026.
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah utoljára játszott együtt a Liverpoolban
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik kezdett a liverpooli legendák búcsúmeccsén

A Vörösök számára azonban aggasztó lehetett, hogy ebben a hónapban még nem nyertek, ugyanis kikaptak a Manchester United otthonában, majd a Chelsea-vel csak ikszeltek az Anfielden, míg legutóbb hiába osztott ki két gólpasszt Szoboszlai, kikaptak 4-2-re az Aston Villa vendégeként.

A Mohamed Szalah és Andy Robertson búcsúztatójára készülő liverpooli együttesben Szoboszlai kezdőként lépett pályára, Kerkez viszont a kispadra szorult. A találkozó előtt a szurkolók megható gesztussal készültek a távozó klublegendák búcsújára, ugyanis olyan koreográfiát mutattak az Anfield két lelátóján, amelyen az egyiptomi támadó, valamint a skót balhátvéd beceneve és mezszáma volt látható.

Szoboszlai aktív volt, Gerrard rekordját megdöntve búcsúzott Szalah 

Jobban kezdte a meccset a Liverpool, amely már a 19. percben megszerezhette volna a vezetést, de Szalah szabadrúgása a kapufán csattant, a kipattanót pedig Gravenberch bombázta fölé. A következő percekben fokozta a nyomást a házigazda, Szoboszlai pedig egy szép felfutás után nem sokkal lőtt mellé ballal.

A mérkőzést egyébként 30 fok feletti kánikulában rendezték, ami Angliában a valaha mért legmagasabb májusi hőmérséklet, így már a félidő derekánál ivószünetet rendelt el a játékvezető. A kényszerszünet után is lendületben maradt a Liverpool, miközben a Brentford másodpercekre tudta csak megtartani a labdát. A 38. percben a Vörösök korábbi kapusának, Caoimhín Kellehernek kellett nagyot védenie Gravenberch távoli lövésénél, majd Ngumoha szerezhetett volna látványos gólt, azonban a labda centikkel elkerülte a bal felső sarkot.

Fans hold tributes to Jordan Henderson and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Brentford at Anfield in Liverpool, north west England on May 24, 2026.
A Liverpool szurkolói üzentek Mohamed Szalahnak
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A félidő hajrájára aztán mindkét kapu előtt adódott egy-egy óriási lehetőség: előbb Alisson szenzációs bravúrt bemutatva lábbal hárította Kevin Schade ziccerét, majd az ellentámadásból Szoboszlai kis híján gólpasszt adott, de Gakpo fejese elakadt Kayodéban.

A játék képe a fordulás után sem változott, a Liverpool birtokolta többet a labdát. A 258. liverpooli góljára hajtó Szalah a folytatásban is nagy kedvvel játszott, és az 58. percben az ő beadása után szerezte meg a vezetést a Liverpool Curtis Jones révén. A 33 éves egyiptomi támadó szezonbeli hetedik, összességében a 123. gólpasszát jegyezte a Vörösök színeiben ebből a 93. asszisztját adta a Premier League-ben, amivel megdöntötte Steven Gerrard rekordját, így már egyedüli csúcstartó ebben a tekintetben.

Mohamed Szalah lejátszotta utolsó meccsét a Liverpool mezében
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A gól után a Brentford vezetőedzője, Keith Andrews lecserélte az angolok vb-keretébe is bekerült Jordan Hendersont, a Liverpool korábbi csapatkapitánya pedig vastaps közepette hagyta el a pályát.

A Liverpool előnye azonban nem tartott sokáig, a 64. percben ugyanis Schade fejesgóljával szinte a semmiből egyenlítettek a vendégek. A 74. percben Slot lecserélte Szalah-t, akitől Szoboszlai öleléssel köszönt el, a stadionban pedig mindenki állva tapsolt. Az egyiptomi klasszis búcsúzóul még megcsókolta az Anfield gyepszőnyegét, aztán lesétált a pályáról. A hajrában Robertson is hasonló körülmények közepette hagyta el a pályát, a helyére pedig Kerkez Milos állt be.

A tíz perces hosszabbításban becsülettel ment előre a Liverpool, Szoboszlai pedig mesteren adott be a 96. percben, de Wirtz lövését Kelleher bravúrral védte. A hátralévő időben az eredmény már nem változott, így a Liverpool megőrizte ötödik helyét és bebiztosította Bajnokok Ligája szereplését. A Brentford hiába szerzett pontot a tavalyi bajnok otthonában, rosszabb gólkülönbsége miatt maradt a kilencedik pozícióban, így lemaradt a Konferencialiga indulásról, amelyet a Brighton szerzett meg.

Angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 38., utolsó forduló:
Liverpool - Brentford 1-1 (0-0)
gólszerzők: Jones (58.), illetve Schade (64.)

