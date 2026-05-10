A Chelsea elleni Premier League-mérkőzésen két alkalommal is hangos elégedetlenséggel reagált a hazai közönség, nem meglepő, hogy Szoboszlai Dominikék nem voltak boldogok.
Kétszer is fütyültek a szurkolók Szoboszlaiék PL-meccsén
Először akkor, amikor Arne Slot lecserélte a fiatal Rio Ngumohát – amiről az edző utólag elárulta, hogy izomproblémák miatt volt szükséges. Másodszor pedig a hármas sípszó után, amikor a Chelsea megtörte hatmeccses vesztes sorozatát az egy ponttal.
Ryan Gravenberch – aki a 6. percen megszerezte a Liverpool vezető gólját –, a TNT Sports mikrofonja előtt így fogalmazott:
Őszintén szólva, szükségünk van rájuk, hogy mögöttünk álljanak. Igen, oké, nem nyertünk, de szerintem nem igazán érdemeljük meg ezt. A szurkolóknak 90 percen át velünk kell lenniük, mert a második félidőben, amikor kiálltak mellettünk, nagyon jól beszorítottuk az ellenfelet. Remélem, a következő meccseken nem teszik ugyanezt.”
Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a füttyszó valószínűleg nem a játékosoknak szólt, hanem inkább Slot passzívnak ítélt taktikai hozzáállásának.
A mérkőzés egyik pozitív szereplője a fiatal Rio Ngumoha volt, aki – bár nem szerzett gólt – gólpasszt adott Gravenberchnek. A holland középpályás lelkesen méltatta csapattársát:
„Nagyon jó. Csak 17 éves, és látod, hogyan játszik. Minden labdaérintésnél egy az egy elleni helyzetet keres, és egyszerűen fantasztikus. Remélem, folytatni tudja így.”
A döntetlennel kapcsolatban Gravenberch elismerte: a Chelsea megérdemelte az egy pontot. Hozzátette, hogy a szezon összességében nem volt fényes a Liverpool számára, de a hátralevő két mérkőzésen mindent megtesznek a győzelemért, hogy biztosítsák a Bajnokok Ligája-indulást.
A csapatnak ehhez elegendő egyetlen siker az utolsó két fordulóban – de akár egyetlen pont is elég lehet, ha a többi eredmény kedvezően alakul.