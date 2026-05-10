A Chelsea elleni Premier League-mérkőzésen két alkalommal is hangos elégedetlenséggel reagált a hazai közönség, nem meglepő, hogy Szoboszlai Dominikék nem voltak boldogok.

Szoboszlai Dominik csapattársa, Ryan Gravenberch durván nekiment a Liverpool-szurkolóknak

Fotó: PETER POWELL / AFP

Kétszer is fütyültek a szurkolók Szoboszlaiék PL-meccsén

Először akkor, amikor Arne Slot lecserélte a fiatal Rio Ngumohát – amiről az edző utólag elárulta, hogy izomproblémák miatt volt szükséges. Másodszor pedig a hármas sípszó után, amikor a Chelsea megtörte hatmeccses vesztes sorozatát az egy ponttal.

Ryan Gravenberch – aki a 6. percen megszerezte a Liverpool vezető gólját –, a TNT Sports mikrofonja előtt így fogalmazott:

Őszintén szólva, szükségünk van rájuk, hogy mögöttünk álljanak. Igen, oké, nem nyertünk, de szerintem nem igazán érdemeljük meg ezt. A szurkolóknak 90 percen át velünk kell lenniük, mert a második félidőben, amikor kiálltak mellettünk, nagyon jól beszorítottuk az ellenfelet. Remélem, a következő meccseken nem teszik ugyanezt.”

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a füttyszó valószínűleg nem a játékosoknak szólt, hanem inkább Slot passzívnak ítélt taktikai hozzáállásának.

"He's fantastic, I hope he can keep going like this"



Ryan Gravenberch reflects on his goal, Liverpool's draw with Chelsea and the talent of Rio Ngumoha 🙌



🎙️ @julesbreach



📺 TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/Gf29viUrVs — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 9, 2026

A mérkőzés egyik pozitív szereplője a fiatal Rio Ngumoha volt, aki – bár nem szerzett gólt – gólpasszt adott Gravenberchnek. A holland középpályás lelkesen méltatta csapattársát:

„Nagyon jó. Csak 17 éves, és látod, hogyan játszik. Minden labdaérintésnél egy az egy elleni helyzetet keres, és egyszerűen fantasztikus. Remélem, folytatni tudja így.”

A döntetlennel kapcsolatban Gravenberch elismerte: a Chelsea megérdemelte az egy pontot. Hozzátette, hogy a szezon összességében nem volt fényes a Liverpool számára, de a hátralevő két mérkőzésen mindent megtesznek a győzelemért, hogy biztosítsák a Bajnokok Ligája-indulást.

A csapatnak ehhez elegendő egyetlen siker az utolsó két fordulóban – de akár egyetlen pont is elég lehet, ha a többi eredmény kedvezően alakul.