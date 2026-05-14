Az elmúlt években több olyan fiatal, saját nevelésű futballista is távozott Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapatától, akik pontosan tudták, mit jelent a Liverpool mezét viselni.

Gerrard könyörög a Liverpoolnak Szoboszlai riválisa miatt: Curtis Jones marad Liverpoolban?

Nem szabad eladnia a Liverpoolnak Szoboszlai riválisát?

Többek között Tyler Morton, Jarell Quansah, Harvey Elliott és Trent Alexander-Arnold neve is felmerült azok között, akik elhagyták vagy hamarosan elhagyhatják a klubot. Most pedig Curtis Jones jövője körül is egyre több a kérdőjel, miközben szerződése 2027-ben lejár.

Jones ugyan továbbra is fontos tagja a keretnek, de az utóbbi időszakban gyakran háttérbe szorult a középpályán, és csak nemrég sikerült stabilabb szerepet kiharcolnia a jobbhátvéd posztján. Eközben a friss bajnok és kupagyőztes Internazionale folyamatosan figyeli a helyzetét, és egyre több pletyka szól arról, hogy nyáron megpróbálhatják megszerezni a 25 éves játékost.

Steven Gerrard egy malajziai rádióinterjúban beszélt arról, miért létfontosságúak a liverpooli kötődésű futballisták a klub számára. Szerinte az akadémia szerepe megkerülhetetlen.

„Az akadémiai rendszer kulcsfontosságú a klubunknál. Fontos, hogy továbbra is saját nevelésű játékosokat termeljünk ki” – mondta Gerrard. Hozzátette, hogy azok a futballisták, akik Liverpoolban nőnek fel, pontosan értik a város, a szurkolók és a klub elvárásait.

A legendás középpályás külön kiemelte Curtis Jonest is:

Én nem engedném el Curtis Jonest. Azt kívántam, hogy Trent se hagyjon el minket.”

Gerrard ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden játékosnak joga van a saját karrierjéről dönteni, mégis úgy érzi, egy olyan klasszis pótlása, mint Alexander-Arnold, rendkívül nehéz feladat lesz a klub számára.

Jones marad Liverpoolban?

A Liverpool ikonja szerint a klub történelme is azt bizonyítja, mennyire fontos szerepet töltenek be a saját nevelésű játékosok. Példaként említette Michael Owent, Jamie Carraghert, Robbie Fowlert, Steve McManamant és saját magát is. Szerinte még azok a futballisták is sokat adtak a klub kultúrájához, akik nem váltak világsztárrá, mert pontosan ismerték a Liverpool értékrendjét és hagyományait.

Curtis Jones egyébként kilencéves kora óta a Liverpool játékosa, jelenlegi szerződését pedig még 2022-ben írta alá. A megállapodása azonban hamarosan az utolsó évébe léphet, és a hírek szerint a hosszabbítási tárgyalások jelenleg nem haladnak. A középpályás állítólag szívesen maradna az Anfielden, de csak akkor, ha valóban meghatározó szerepet kapna a csapatban.

Miközben az Inter érdeklődése továbbra sem csökken, a Liverpool-drukkerek egy része egyetért Gerrarddal: Curtis Jones elvesztése nem csupán szakmai, hanem érzelmi veszteség is lenne a klub számára.