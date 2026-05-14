A Liverpool legendája, Steven Gerrard határozott véleményt fogalmazott meg Curtis Jones jövőjével kapcsolatban. A korábbi klasszis szerint a klubnak semmiképp sem szabadna elengednie Szoboszlai Dominik riválisát, aki nem mellesleg a Pool saját nevelésű játékosa. A korábbi csapatkapitány szerint a helyi kötődésű játékosok jelentik a klub identitásának egyik legfontosabb pillérét, és a Liverpoolnak vigyáznia kell arra, hogy ez ne vesszen el az egyre globálisabb futballvilágban.

Az elmúlt években több olyan fiatal, saját nevelésű futballista is távozott Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapatától, akik pontosan tudták, mit jelent a Liverpool mezét viselni.

Gerrard könyörög a Liverpoolnak Szoboszlai riválisa miatt: Curtis Jones marad Liverpoolban?
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Nem szabad eladnia a Liverpoolnak Szoboszlai riválisát?

Többek között Tyler Morton, Jarell Quansah, Harvey Elliott és Trent Alexander-Arnold neve is felmerült azok között, akik elhagyták vagy hamarosan elhagyhatják a klubot. Most pedig Curtis Jones jövője körül is egyre több a kérdőjel, miközben szerződése 2027-ben lejár.

Jones ugyan továbbra is fontos tagja a keretnek, de az utóbbi időszakban gyakran háttérbe szorult a középpályán, és csak nemrég sikerült stabilabb szerepet kiharcolnia a jobbhátvéd posztján. Eközben a friss bajnok és kupagyőztes Internazionale folyamatosan figyeli a helyzetét, és egyre több pletyka szól arról, hogy nyáron megpróbálhatják megszerezni a 25 éves játékost.

Steven Gerrard egy malajziai rádióinterjúban beszélt arról, miért létfontosságúak a liverpooli kötődésű futballisták a klub számára. Szerinte az akadémia szerepe megkerülhetetlen.

„Az akadémiai rendszer kulcsfontosságú a klubunknál. Fontos, hogy továbbra is saját nevelésű játékosokat termeljünk ki” – mondta Gerrard. Hozzátette, hogy azok a futballisták, akik Liverpoolban nőnek fel, pontosan értik a város, a szurkolók és a klub elvárásait.

A legendás középpályás külön kiemelte Curtis Jonest is: 

Én nem engedném el Curtis Jonest. Azt kívántam, hogy Trent se hagyjon el minket.”

 Gerrard ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden játékosnak joga van a saját karrierjéről dönteni, mégis úgy érzi, egy olyan klasszis pótlása, mint Alexander-Arnold, rendkívül nehéz feladat lesz a klub számára.

Liverpool's Curtis Jones in action with Marc Cucurella of Chelsea during the Premier League match between Liverpool and Chelsea at Anfield, Liverpool, on May 9, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Jones marad Liverpoolban?
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool ikonja szerint a klub történelme is azt bizonyítja, mennyire fontos szerepet töltenek be a saját nevelésű játékosok. Példaként említette Michael Owent, Jamie Carraghert, Robbie Fowlert, Steve McManamant és saját magát is. Szerinte még azok a futballisták is sokat adtak a klub kultúrájához, akik nem váltak világsztárrá, mert pontosan ismerték a Liverpool értékrendjét és hagyományait.

Curtis Jones egyébként kilencéves kora óta a Liverpool játékosa, jelenlegi szerződését pedig még 2022-ben írta alá. A megállapodása azonban hamarosan az utolsó évébe léphet, és a hírek szerint a hosszabbítási tárgyalások jelenleg nem haladnak. A középpályás állítólag szívesen maradna az Anfielden, de csak akkor, ha valóban meghatározó szerepet kapna a csapatban.

Miközben az Inter érdeklődése továbbra sem csökken, a Liverpool-drukkerek egy része egyetért Gerrarddal: Curtis Jones elvesztése nem csupán szakmai, hanem érzelmi veszteség is lenne a klub számára.

