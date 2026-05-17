Borzalmas hírt kaptak a Liverpool-szurkolók. Egybehangzó angol sajtóértesülések szerint a Liverpool csapatával BL-győztes Xabi Alonso mindenben megállapodott a Chelsea együttesével, így a következő szezontól a baszk szakember veszi át a londoni csapat irányítását. Alonso kinevezésével biztossá vált, hogy a Liverpool legendás játékosa nem lesz Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzője.

David Ornstein, a The Athletic átigazolásokban jártas újságíró azt írja, hogy Xabi Alonso a múlt hét elején Londonba látogatott, és elfogadta Chelsea vezetőinek ajánlatát. Ezzel pedig eldőlt, hogy a Liverpool legendás játékosa nem lesz Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzője a következő szezonban, pedig a Mersey-parti csapat szurkolói hónapok óta Xabi Alonsót szeretnék a kispadra Arne Slot helyett. 

Xabi Alonso biztosan nem lesz Szoboszlai Dominik edzője
Fotó: Fadel Senna/AFP

A 44 éves baszk szakember négyéves szerződést ír alá a londoni klubbal, a hivatalos bejelentés pedig bármikor megtörténhet. 

Szoboszlaiék helyett a Chelsea-t választotta a Liverpool legendája

A The Athletic kiemelik, hogy a Chelsea első számú célpontja Xabi Alonso volt a kispadra, a baszk szakember pedig szívesen vállalta a feladatot. 

Xabi Alonso január óta vár egy újabb feladatra, miután hét hónappal a kinevezése után menesztették a Real Madrid kispadjáról. A baszk edzőt az után nevezték ki a Királyi Gárda élére, hogy a Bayer Leverkusen története első bajnoki címéig vezette a Bundesligában – mindezt veretlenül. 

Xabi Alonso a Real Madridban is jól kezdett, az első 11 bajnokijából tízet megnyert, azonban a csapat néhány sztárjátékosa elégedett volt a 44 éves szakember szigorú edzésmódszereivel, ezért fellázadtak ellene és megbuktatták. 

A korábbi világ-és Európa-bajnok középpályás játékosként öt évet töltött a Liverpool csapatában, mellyel 2005-ben Bajnokok Ligáját, 2006-ban pedig FA-kupát nyert. 

