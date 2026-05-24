Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 38., utolsó fordulójában a Liverpool a Brentford együttesét fogadja az Anfielden. A Liverpool ezen a mérkőzésen búcsúztatja két távozó legendáját, Mohamed Szalah-t és Andy Robertsont, így Kerkez Milos ezúttal a kispadra szorult, Szoboszlai Dominik viszont ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a Premier League zárófordulójában a Brentford együttesét fogadja. Az ötödik Vörösök számára több szempontból is nagy téttel bír a találkozó, ugyanis ha nem kapnak ki, akkor bebiztosítják a Bajnokok Ligája indulást – igaz, a tavalyi bajnoknak erre még egy szűk vereséggel is van esélye, hiszen a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth három pont hátránnyal áll a hatodik helyen. A Liverpoollal legutóbb 1989-ben fordult elő, hogy hazai környezetben elvesztette a szezon utolsó bajnokiját, ugyanakkor nem mehettek biztosra, hiszen a szinten nemzetközi kupaindulásért küzdő Brentford októberben 3-2-re legyőzte Arne Slot együttesét.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah utoljára játszik együtt a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah utoljára játszik együtt a Liverpoolban
Fotó: PETER POWELL / AFP

A vasárnap délutáni összecsapás egyik főszereplője Mohamed Szalah lehet, aki kilenc év után távozik a klubtól. Az egyiptomi támadó mellett Andy Robertson is ezen a találkozón búcsúzik az Anfield közönségétől. Így előzetesen volt rá esély, hogy a skót balhátvéd a szezon utolsó meccsén – amelyen a Liverpool az új hazai szerelésében lép pályára – kiszoríthatja a kezdőből Kerkez Milost. 

Ami Szoboszlai Dominikot illeti, a magyar válogatott középpályás helye biztosnak tűnt a kezdőcsapatban, különösen, hogy legutóbb az Aston Villa ellen 4-2-re elveszített bajnokin mindkét liverpooli gólt ő készítette elő – igaz, 1-1-es állásnál az ő hibájából szerzett gólt a birminghami együttes. Ráadásul ősszel a Brentford otthonában is kiosztott egy gólpasszt. Lássuk, hogy döntött a holland edző a két magyar játékos szerepeltetése kapcsán.

Szoboszlai a kezdőben, Kerkez a kispadon

A találkozó előtt nem sokkal Arne Slot, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik helyet kapott a középpálya közepén, Kerkez Milos viszont kispadra került, az ő helyén a búcsúzó Andy Robertson játszik majd. 

A Liverpool kezdője:
Alisson – Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.

  • Kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai megmutatta Szalahnak, hogy kell szabadrúgást lőni − videó
Szoboszlaiék brutális kritikát kaptak a városi riválistól
Megrázó vallomás: Szoboszlai Dominik csapattársa kitálalt a Liverpool összeomlásának valódi okáról
A magyar válogatott szenzációsan játszott, megleptük a portugálokat
Wirtz elmondta, hogy kerültek egy képre Szoboszlaival és Kerkezzel Szalah kirohanása után
Találtunk egy eldugott helyet, ahol Szoboszlai nagyobb sztár, mint itthon
„Életem fénypontja” − Szoboszlai Dominik a kislánya születéséről beszélt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!