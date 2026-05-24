Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a Premier League zárófordulójában a Brentford együttesét fogadja. Az ötödik Vörösök számára több szempontból is nagy téttel bír a találkozó, ugyanis ha nem kapnak ki, akkor bebiztosítják a Bajnokok Ligája indulást – igaz, a tavalyi bajnoknak erre még egy szűk vereséggel is van esélye, hiszen a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth három pont hátránnyal áll a hatodik helyen. A Liverpoollal legutóbb 1989-ben fordult elő, hogy hazai környezetben elvesztette a szezon utolsó bajnokiját, ugyanakkor nem mehettek biztosra, hiszen a szinten nemzetközi kupaindulásért küzdő Brentford októberben 3-2-re legyőzte Arne Slot együttesét.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah utoljára játszik együtt a Liverpoolban

A vasárnap délutáni összecsapás egyik főszereplője Mohamed Szalah lehet, aki kilenc év után távozik a klubtól. Az egyiptomi támadó mellett Andy Robertson is ezen a találkozón búcsúzik az Anfield közönségétől. Így előzetesen volt rá esély, hogy a skót balhátvéd a szezon utolsó meccsén – amelyen a Liverpool az új hazai szerelésében lép pályára – kiszoríthatja a kezdőből Kerkez Milost.

Ami Szoboszlai Dominikot illeti, a magyar válogatott középpályás helye biztosnak tűnt a kezdőcsapatban, különösen, hogy legutóbb az Aston Villa ellen 4-2-re elveszített bajnokin mindkét liverpooli gólt ő készítette elő – igaz, 1-1-es állásnál az ő hibájából szerzett gólt a birminghami együttes. Ráadásul ősszel a Brentford otthonában is kiosztott egy gólpasszt. Lássuk, hogy döntött a holland edző a két magyar játékos szerepeltetése kapcsán.

Szoboszlai a kezdőben, Kerkez a kispadon

A találkozó előtt nem sokkal Arne Slot, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik helyet kapott a középpálya közepén, Kerkez Milos viszont kispadra került, az ő helyén a búcsúzó Andy Robertson játszik majd.

A Liverpool kezdője:

Alisson – Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.

