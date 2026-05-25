Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool a Brentford csapatát fogadta a Premier League zárófordulójában és már a mérkőzés előtt lehetett tudni, hogy különleges délután vár az Anfield közönségére, ugyanis utolsó meccsén lépett pályára a klubtól kilenc év után távozó Mohamed Szalah és Andy Robertson is.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az egyiptomi klasszis emlékezetessé tette a búcsút, ugyanis az 1-1-es döntetlennel zárult találkozón gólpasszt adott, amivel megdöntötte Steven Gerrard klubrekordját. Akár még szebben is alakulhatott volna számára az utolsó meccs, de az első félidőben a kapufán csattant a szabadrúgása. Szalah a 74. percben könnyek között jött le a pályáról és hatalmas tapsot kapott az Anfield közönségétől. A lefújás után a klasszis támadó még utoljára körbesétált a pályán és könnyek között elköszönt az őt éltető liverpooli szurkolóktól.

Szoboszlaiék sorfalat álltak, Szalah máris üzent a Liverpool játékosainak

A hivatalos búcsúztatón a Liverpool játékosai és a stábtagok díszsorfalat álltak a távozó legendáknak, akiket láthatóan meghatott az érzelmes pillanat. Mindkettőjüket köszöntette Billy Hogan vezérigazgató és a sportigazgatói posztról a szezon végén távozó Richard Hughes, valamint a klub két legendája, Kenny Dalglish és Ian Rush.

A 33 éves egyiptomi támadó a búcsúbeszédében külön üzent a csapattársainak.

A Liverpoollal nyerni a világ legjobb érzése. De amikor veszítesz és nem nyersz semmit, akkor ez a világ legrosszabb klubja. Úgyhogy jövőre nyernetek kell!”

– üzente Szoboszlaiéknak Szalah, akinek szavait hatalmas taps fogadta.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az egyiptomi sztár arról is beszélt, mennyire sokat jelentett számára a klubnál töltött időszak.

„Nagyon értékeltem minden pillanatot ennél a klubnál. Fantasztikus időszakom volt veletek, ezt örökre magammal viszem” – mondta meghatódva a társak előtt.

Szalah 2017-ben érkezett a Liverpoolhoz, ahonnan most klublegendaként távozik. A Vörösökkel kétszer nyerte meg a Premier League-et, egyszer a Bajnokok Ligáját, emellett FA-kupát, Ligakupát és klubvilágbajnokságot is nyert a csapattal. A támadó 257 gólt szerzett, amivel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa.