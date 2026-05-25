Véget ért az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025/26-os szezonja, és véget ért egy korszak Liverpoolban is. A Szoboszlai Dominikkal félálló Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Brentforddal, így bebiztosította a Bajnokok Ligája-indulást. A meccs azonban elsősorban Mohamed Szalah és Andy Robertson miatt maradt emlékezetes, akik lejátszották utolsó mérkőzésüket a Vörösök színeiben. A két távozó klublegendát megható jelenetek közepette búcsúztatták az Anfielden.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool a Brentford csapatát fogadta a Premier League zárófordulójában és már a mérkőzés előtt lehetett tudni, hogy különleges délután vár az Anfield közönségére, ugyanis utolsó meccsén lépett pályára a klubtól kilenc év után távozó Mohamed Szalah és Andy Robertson is.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah utoljára játszott együtt a Liverpoolban
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az egyiptomi klasszis emlékezetessé tette a búcsút, ugyanis az 1-1-es döntetlennel zárult találkozón gólpasszt adott, amivel megdöntötte Steven Gerrard klubrekordját. Akár még szebben is alakulhatott volna számára az utolsó meccs, de az első félidőben a kapufán csattant a szabadrúgása. Szalah a 74. percben könnyek között jött le a pályáról és hatalmas tapsot kapott az Anfield közönségétől. A lefújás után a klasszis támadó még utoljára körbesétált a pályán és könnyek között elköszönt az őt éltető liverpooli szurkolóktól. 

Szoboszlaiék sorfalat álltak, Szalah máris üzent a Liverpool játékosainak

A hivatalos búcsúztatón a Liverpool játékosai és a stábtagok díszsorfalat álltak a távozó legendáknak, akiket láthatóan meghatott az érzelmes pillanat. Mindkettőjüket köszöntette Billy Hogan vezérigazgató és a sportigazgatói posztról a szezon végén távozó Richard Hughes, valamint a klub két legendája, Kenny Dalglish és Ian Rush.

A 33 éves egyiptomi támadó a búcsúbeszédében külön üzent a csapattársainak.

A Liverpoollal nyerni a világ legjobb érzése. De amikor veszítesz és nem nyersz semmit, akkor ez a világ legrosszabb klubja. Úgyhogy jövőre nyernetek kell!”

üzente Szoboszlaiéknak Szalah, akinek szavait hatalmas taps fogadta.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (C) is given "The Champions Wall" framed trophy gift after the English Premier League football match between Liverpool and Brentford at Anfield in Liverpool, north west England on May 24, 2026.
Mohamed Szalah-t elbúcsúztatták Liverpoolban
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az egyiptomi sztár arról is beszélt, mennyire sokat jelentett számára a klubnál töltött időszak.

„Nagyon értékeltem minden pillanatot ennél a klubnál. Fantasztikus időszakom volt veletek, ezt örökre magammal viszem” – mondta meghatódva a társak előtt.

Szalah 2017-ben érkezett a Liverpoolhoz, ahonnan most klublegendaként távozik. A Vörösökkel kétszer nyerte meg a Premier League-et, egyszer a Bajnokok Ligáját, emellett FA-kupát, Ligakupát és klubvilágbajnokságot is nyert a csapattal. A támadó 257 gólt szerzett, amivel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa.

