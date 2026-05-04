A Manchester United-Liverpool meccs lefújását követően Szoboszlai Dominikot mocskolták Manchester United-szurkolók, ő pedig a Premier League-címerre mutatott, miszerint ő megnyerte tavaly a PL-trófeát, míg a United több mint 10 éve nem.

A kommentelők nekiestek Szoboszlai Dominiknek

Mit gondolnak a szurkolók Szoboszlai Dominik mutogatásáról?

Az interneten megoszlanak a vélemények a tettével kapcsolatban, sok szurkolónak nem tetszett a „mutatvány". Csak pár érdekesebb hozzászólás:

„Ez komoly bunkóság volt tőle"; „Öcsike, akkora az orcád, hogy nem fér be fejedbe... Pedig oda észnek is kéne férni....csak mondom"; „Oda-vissza kikaptak, mit mutogat?"; „Nagy poén volt. Egy Arsenalnak mutogatta volna, akár vicces lehetett volna!"; „Nem kéne arcoskodni Szoboszlai!!";

„A játékoddal és az akaratoddal nincs gond, de az ilyen arcoskodás nem szokott jókat szülni!!"; „Szoboszlainak nem ez volt az első gyökérkedése….Jó játékos, de egyre nagyobb az arc!"; „Gáz. S már sokadjára, s mindig mikor kikap...rossz vesztes. Az a baj, ezzel csak kiröhögteti magát" – érkeztek az ilyen és ehhez hasonló kommentek.

Persze akadtak olyanok is, akik kiálltak a magyar válogatott csapatkapitánya mellett.

Én hiányolom az saját csapatunktól ugyan ezt. Egy ekkora rangadón hadd cukkolják az ellenfél szurkolóit/játékosait. Az e fajta fa..méregetés szerves része a rivalizálásnak"; „De sok barom van itt. Tisztelet a kivételnek. Nem hogy annak örülnének az emberek, hogy egy magyar focista ilyen szintre tudott jutni, inkább kárognak meg szidják, lenézik";

„Óriási gól, szuper gólpassz! Mit csináljon még, hogy ne élezzék rajta a nyelvüket egyesek?"; „100% igazad van Dominik, ne törődj semmivel!".

A kommentelők véleménye tehát megoszlik az esetről, de tény, hogy nagy vihart kavart a mutogatásával Szoboszlai.

Ami pedig a meccset illeti, a bronzéremért csatázó két csapat meccsén a hazaiak kétgólos előnyre tettek szert a szünetig, a második félidőben viszont nagyrészt a magyar válogatott csapatkapitányának köszönhetően egyenlítettek a Vörösök: Szoboszlai előbb saját térfelén szerzett labdát, majd hosszú szólója végén betört a büntetőterület bal oldalán, és egy csel után okosan kilőtte a hosszú sarkot, néhány perccel később pedig a holland Cody Gakpót szolgálta ki. A meccset végül Kobbie Mainoo találata döntötte el a 77. percben, így a harmadik Vörös Ördögök hat pontra megléptek a negyedik Liverpooltól három körrel a Premier League vége előtt.