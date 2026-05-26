Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Brentforddal vasárnap a Premier League 38., utolsó fordulójában, ezzel bebiztosította az ötödik, még Bajnokok Ligája-indulást érő helyet a bajnokságban. A magyar válogatott csapatkapitánya hétfőn az Instagram-oldalán jelentkezett, a bejegyzésében pedig összegezte a véget ért idényt és üzent a szurkolóknak is.

Szoboszlai Dominik kemény szezonon van túl, de a Liverpool legjobbja lett

Fotó: PETER POWELL / AFP

„A 25/26-os szezon most már mögöttünk van. Tudjuk, hogy nem úgy alakult, ahogy mindannyian reméltük, de sosem adtuk fel a küzdelmet. Köszönjük a hihetetlen támogatásotokat minden pillanatban. Tanulni fogunk, fejlődni fogunk, és a következő szezonban erősebben térünk vissza" – írta a 25 éves középpályás, aki Mohamed Szalah-nak és Andy Robertsonnak külön is üzent.

„És nektek, a játék két abszolút legendájának… Három közös szezon, számtalan emlék. Nem csak trófeák és pillanatok, hanem színvonal, vezetés és leckék, amelyek örökre megmaradnak. Mindkettőtöknek köszönjük mindazt, amit adtatok ennek a klubnak és a közösségnek. Az örökségetek mindig az LFC része lesz" – fogalmazott Szoboszlai, amire Robertson két szív hangulatjellel válaszolt kommentben.

Hálásak a liverpooli szurkolók Szoboszlainak

Szoboszlai az angol élvonal idei szezonjában 36 meccsen 6 góllal és 7 gólpasszal segítette együttesét, míg a Bajnokok Ligájában 12 fellépésen 5 találat és 4 assziszt került a neve mellé. Ráadásul a 25 éves középpályásnak többször is a védelem jobb oldalán kellett helytállna kényszerűségből, így nem meglepő, hogy a szurkolóknál egyöntetűen Szoboszlai lett a csapat legjobbja a szezonban. Szoboszlai bejegyzését gyorsan elárasztották a kommentek, a poszt alatti hozzászólásokból pedig könnyen kiderült, hogy miért örvend ekkora népszerűségnek Liverpoolban a magyar játékos.

„Jobban szeretlek tesó, mint a feleséged”

„Szobo…Micsoda szezon. Gólok, gólpasszok és zseniális pillanatok – valódi különbséget jelentő játékos vagy a középpályán és az egyik legjobb ebben a szezonban. A szezont az egyik legfényesebben rajongó csillagként zártad. Minden tiszteletem a tiéd. YNWA”

„Kétségtelenül a legjobb játékos, köszönünk mindent, Szobo”

„Tesó, mit fogok most csinálni 2 hónapig, így hogy nem láthatlak játszani?”

„Köszönjük Szoboszlai a megállás nélküli kemény munkádat már az előszezon óta. Nagyon becsüllek a hozzáállásod miatt”

„Remélem, megújítod azt a rohadt szerződést tesó”

„Köszönjük Dom, hogy az egész szezonban a hátadon cipelted a csapatot”

A hozzászólok között volt olyan, aki szerint Szoboszlai megérdemelné az aranylabdát is a szezonban nyújtott teljesítménye miatt, de úgy tűnik a Real Madrid hívei sem mondtak le a magyar játékosról, akit továbbra is szívesen látnának a kedvenc csapatukban. Volt, olyan madridi szurkoló, aki azt írta „az álma válna valóra, ha a Realhoz igazolna”, néhányan pedig a spanyol klub címerével üzentek.