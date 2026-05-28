Szoboszlai Dominik minden sorozatot figyelembe véve 13 góllal és 12 gólpasszal zárta a szezont, így összejött számára az a statisztikai mutató, amit a 2024/25-ös idényben szeretett volna elérni.

Ezek azonban csak a látható, nyers számai a magyar válogatott csapatkapitányának. Vannak olyan statisztikák is, amelyek messzebbre mutatnak a góloknál vagy a gólpasszoknál.

Szoboszlait csak az év játékosa előzte meg kreativitásban

A Premier League hivatalos Facebook-oldalán megjelent egy kimutatás, melyből kiderült, hogy szezon során Bruno Fernandes, a Manchester United portugál középpályása alakított ki a legtöbb helyzetet csapattársainak. Nem is csoda, hogy a portugál játékos végzett az élen, hiszen 21 gólpasszt adott a bajnokságban, ezzel pedig megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne 20 asszisztos szezonrekordját.

Az év játékosának megválasztott Bruno Fernandes a szezon során 136 helyzetet dolgozott ki csapattársai számára. Ez a statisztika olyannyira lenyűgöző, hogy majdnem a duplája a második helyen végző Szoboszlai Domiinkénak.

Ebben a versenyben a 25 éves középpályás a második helyen végzett a 78 kialakított helyzetével, ami szintén figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy kiket sikerült megelőznie Szoboszlainak.

A harmadik helyen Enzo Fernández, a Chelsea argentin csapatkapitánya végzett 68-cal, a negyedik pedig a bajnok Arsenal angol középpályása, Declan Rice lett 63 kialakított helyzettel.

Nem mellesleg Enzo Fernándezért 2023 januárjában 121 millió eurót fizetett a Chelsea, Declan Rice pedig 2023 júniusában 116 millió euróért igazolta le az Arsenal a West Ham United csapatától.

Szoboszlai tehát „százmilliós” játékosokat utasított maga mögé kreativitásban is, így nem meglepő, hogy Real Madrid-szintű csapatokkal hozzá hírbe.