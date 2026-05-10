A Slavia 3-2-re vezetett, és a győzelemmel a bajnoki cím is a kezükbe hullhatott volna: ekkor azonban a lelátóról több száz szurkoló rontott a játéktérre, és kaotikus állapotok uralkodtak. A játékvezetők és a játékosok pánikszerűen menekültek az öltözők felé.

Elképesztő botrány: saját szurkolói rabolták el a Slavia bajnoki címét

Csaknem bajnok lett a Slavia, aztán jött a szurkolói botrány

A Sparta kapusát, Jakub Surovcíket egy szurkoló megtámadta,

söröspohárral dobta meg, és a televíziós felvételek tanúsága szerint az arcát is megütötte. Rajta kívül Matyas Vojtát és Jakub Martinecet is bántalmazták a huligánok. A Sparta erre hivatkozva megtagadta a mérkőzés folytatását, felszállt a csapatbuszra, és elhagyta a stadiont.

Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha. pic.twitter.com/lQVkj2ftMs — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 9, 2026

A klub elnöke, Jaroslav Tvrdík személyesen lépett a szurkolók elé, és ezekkel a szavakkal fordult hozzájuk:

Mivel idő előtt a pályára rohantatok és megtámadtatok két Sparta-játékost, az ellenfél elhagyta a stadiont, és a mérkőzést befejezettnek nyilvánították. Kérlek titeket, ne mélyítsük el a problémát. Ez a közös szégyenünk.”

Jak velký musíš být dement a ubožák, abys naházel hořící pyrotechniku do davu lidí v uzavřeném prostoru? pic.twitter.com/n1vg2bwCnb — David Dolezal sr. (@DolezalSr) May 9, 2026

A rendőrség megerősítette, hogy garázdaság gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.

A prágai mérkőzés vége előtt jelentős közrendzavar alakult ki, amikor több száz szurkoló rohant a pályára, ezért a rendőrség közbelépett. A vendégek kapusát fizikailag bántalmazták, a nyomozók pedig huliganizmus gyanújával indítottak büntetőeljárást”

– írta a rendőrség az X közösségi oldalon.

A mérkőzés egyébként rendkívül izgalmas volt. A Sparta szerzett vezetést Kuchta révén a 21. percben, majd a Slavia egyenlített Oscar révén. A második félidőben Sörensen ismét a Sparta számára szerzett előnyt,

de Chaloupka és Zima gyors gólokkal fordított, 3-2-re alakítva az állást.

A 57. percben a hazaiak játékos, Tomás Chory könyökkel ütötte meg ellenfelét, a VAR kiszúrta, és azonnal piros lapot kapott – ez volt a szezon során már a harmadik közvetlen kiállítása. A Sparta ezután mindent megtett az egyenlítésért, de a gól nem jött össze, és a rendes játékidő leteltéig megmaradt a 3-2-es Slavia-előny.

Červenou kartu v derby viděl za tento loket Tomáš Chorý! 🟥#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/Z6QffebFVR — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 9, 2026

A mérkőzés eredménye valószínűleg nem marad érvényben. A szaksajtó és a szakértők is büntetésre számítanak, nagy valószínűséggel a Sparta kaphatja majd meg a három pontot 3-0-s gólkülönbséggel, így a Slavia még nem bajnok.