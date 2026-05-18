A francia klub szurkolói már az első félidőben hangot adtak dühüknek a csapat gyenge idénye miatt. A Nantes mindössze öt bajnokit nyert meg a Ligue 1 idényében, és 23 ponttal búcsúzott az élvonaltól.

Óriási balhét okoztak a Nantes-szurkolók, félbeszakadt a meccs

Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Mit műveltek a Nantes-szurkolók?

A Toulouse elleni hazai mérkőzés lett volna az idény utolsó találkozója, ám a helyzet gyorsan káoszba fordult.

A maszkos ultrák áttörték a kordont, füstbombákkal, fáklyákkal a kezükben rohantak a pályára, miközben a biztonsági emberek képtelenek voltak feltartóztatni őket.

A játékosok azonnal az öltözőfolyosó felé menekültek, a rendőrségnek pedig közbe kellett avatkoznia, hogy visszaszorítsa a szurkolókat a lelátóra.

A jelenetek közben a Nantes 74 éves vezetőedzője, Vahid Halilhodzic is a pályára sietett. A bosnyák szakember – aki márciusban tért vissza a klubhoz, hogy megpróbálja megmenteni a kieséstől – indulatosan próbálta leállítani a drukkereket.

A televíziós felvételeken látszott, ahogy a szakvezetőt a biztonsági emberek próbálják visszahúzni, ő azonban többször is kiszabadult, és szemtől szembe könyörgött a huligánoknak, hogy hagyják el a játékteret.

👀 Nantes taraftarları, mücadele devam ederken sahaya girdi.



📌 Nantes teknik direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren taraftarlara tepki gösterdi. pic.twitter.com/CZ9BZ2slO7 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 17, 2026

A mérkőzés közel 40 perces kényszerszünet után sem folytatódott. Stéphanie Frappart játékvezető végül bejelentette, hogy a találkozót végleg félbeszakítják:

A mérkőzés végleges leállításáról biztonsági okok miatt született döntés”

– közölte a francia bíró.

Hatalmas volt a káosz a pályán

Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

A Nantes hivatalos közleményben reagált az eseményekre. A klub szerint a csapat méltó módon szerette volna lezárni az idényt és Halilhodzic utolsó hazai meccsét, azonban a lelátói rendbontás és a pályainvázió miatt erre nem kerülhetett sor.

A történtek után Marina Ferrari francia sportminiszter is megszólalt. Az X-en közzétett üzenetében „elfogadhatatlannak” nevezte az incidenseket, és hangsúlyozta, hogy az erőszakos cselekmények felelőseit a lehető legsúlyosabban kell megbüntetni.

A legmegrázóbb képek azonban a lefújás után készültek: a kamerák az öltözőben könnyek között mutatták Halilhodzicot.

🚨 𝗡𝗘𝗪: 74 year old Vahid Halilhodžić (Nantes manager) after the pitch invasion.



The poor man is absolutely broken. pic.twitter.com/1jcZZIbY1p — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 17, 2026

A veterán edző korábban már visszavonult, de szeretett klubja kedvéért ismét munkába állt, hogy megpróbálja bent tartani a Nantes-t az élvonalban. Ez lett volna pályafutása utolsó mérkőzése – amelyet végül könny és botrány zárt le.