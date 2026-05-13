Az amerikai másodosztályban szereplő El Paso Locomotive a hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette a Ted Lasso sorozatból is ismert 35 éves mexikói színészt, Cristo Fernándezt, aki sikeres próbajáték után írhatott alá a klubhoz.
Profi futballista lett a Ted Lasso sztárja
Fernández számára nem ismeretlen terep a futball, mivel fiatalon a mexikói Tecos akadémiáján játszott, azonban egy súlyos térdsérülés miatt 15 évesen visszavonult. Ezt követően fordult a színészet felé, ahol a Ted Lasso című sorozattal hatalmas népszerűségre tett szert. A klub közleménye szerint csatárként fog játszani, akárcsak a nyáron már negyedik évaddal jelentkező sorozatban, ahol Dani Rojas karakterét alakította.
Fernández a szerződéskötés után elmondta, sosem mondott le arról az álmáról, hogy egyszer profi futballista legyen. Az elmúlt hónapokban az MLS-ben szereplő Chicago Fire tartalékcsapatával is edzett, majd két hónapos próbajátékon vett részt az El Pasónál. A klub vezetőedzője, Junior Gonzalez szerint a mexikói játékos nemcsak támadásban jelenthet erősítést, hanem az öltözőben is fontos szerepe lehet.
„A futball az életem” – kezdte Fernández, aki a sorozatban is ezzel a mondattal vált kultikussá. „Hihetetlenül hálás vagyok az El Pasónak, az edzőknek, és különösen a csapattársaimnak, hogy lehetőséget adtak nekem” – mondta a mexikói sorozatsztárból lett profi focista.
Az El Paso jelenleg az amerikai másodosztály nyugati főcsoportjának élmezőnyében szerepel, az ESPN információi szerint pedig Fernández akár már május végén bemutatkozhat új csapatában.