Az amerikai másodosztályban szereplő El Paso Locomotive a hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette a Ted Lasso sorozatból is ismert 35 éves mexikói színészt, Cristo Fernándezt, aki sikeres próbajáték után írhatott alá a klubhoz.

A Ted Lasso sorozat sztárja, Cristo Fernández pózol a világbajnoki trófeával Mexikóban

Fotó: PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Profi futballista lett a Ted Lasso sztárja

Fernández számára nem ismeretlen terep a futball, mivel fiatalon a mexikói Tecos akadémiáján játszott, azonban egy súlyos térdsérülés miatt 15 évesen visszavonult. Ezt követően fordult a színészet felé, ahol a Ted Lasso című sorozattal hatalmas népszerűségre tett szert. A klub közleménye szerint csatárként fog játszani, akárcsak a nyáron már negyedik évaddal jelentkező sorozatban, ahol Dani Rojas karakterét alakította.

UPDATE: After a two-month trial with El Paso Locomotive FC, the club announced today it has officially signed Cristo Fernández. https://t.co/inMymp3PJm pic.twitter.com/GO6NrKLAd4 — Sam Guzman (@SamGuzmanTV) May 12, 2026

Fernández a szerződéskötés után elmondta, sosem mondott le arról az álmáról, hogy egyszer profi futballista legyen. Az elmúlt hónapokban az MLS-ben szereplő Chicago Fire tartalékcsapatával is edzett, majd két hónapos próbajátékon vett részt az El Pasónál. A klub vezetőedzője, Junior Gonzalez szerint a mexikói játékos nemcsak támadásban jelenthet erősítést, hanem az öltözőben is fontos szerepe lehet.

„A futball az életem” – kezdte Fernández, aki a sorozatban is ezzel a mondattal vált kultikussá. „Hihetetlenül hálás vagyok az El Pasónak, az edzőknek, és különösen a csapattársaimnak, hogy lehetőséget adtak nekem” – mondta a mexikói sorozatsztárból lett profi focista.

FIRST LOOK: Cristo Fernández was training with El Paso Locomotive FC earlier this season during his tryout.



Now, he’s officially signed with El Paso after a two-month trial, where he was a regular in training and appeared in a preseason match against NM United. https://t.co/0SWMAavv9J pic.twitter.com/E4BUvDdp0Y — Sam Guzman (@SamGuzmanTV) May 12, 2026

Az El Paso jelenleg az amerikai másodosztály nyugati főcsoportjának élmezőnyében szerepel, az ESPN információi szerint pedig Fernández akár már május végén bemutatkozhat új csapatában.