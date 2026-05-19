Az angol Premier League 37. fordulójában a friss kupagyőztes Manchester City a Bournemouth otthonában lép pályára, hogy tovább szorongassa az Arsenalt. A kedd esti bajnoki egyébként Tóth Alexéknek sem lesz mindegy, hiszen ez lesz Andoni Iraola menedzser utolsó hazai mérkőzése a Cseresznyéseknél, és még mindig reális esélyük van a Bajnokok Ligája-indulásra.

Tóth Alex vajon a Manchester City ellen is megkapja a lehetőséget?

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Tóth Alexék feljöhetnek a Liverpool mögé

A Bournemouth hihetetlen szezont produkál a Premier League-ben, hiszen a novemberi, majd decemberi hullámvölgyből úgy jött ki, hogy január 3-án kapott ki utoljára bajnoki mérkőzésen. Tóth Alex az átmenet közepén érkezett Angliába, ahol eddig nyolc tétmeccsen kapott szerepet, egyszer pedig a távozó Andoni Iraola kezdőcsapatába is bekerült. A Fradi korábbi erősségének legfőbb feladata az angol élvonal ritmusának megszokása volt, s azt sem érdemes elhallgatni, hogy

a következő idényben már Marco Rose vezetőedzőnek kell majd bizonyítania.

Iraola úgy köszönhet el a Bournemouth stadionjától, hogy eldöntheti a bajnoki címet, s egy újabb lépést tehet a BL-indulás felé, hiszen győzelem esetén egy pontra közelítené meg az ötödik helyen tanyázó Liverpoolt. Szoboszlaiék a Premier League legutóbbi fordulójában vereséget szenvedtek az Aston Villától, s a Brentford ellen sem garantált a három pont.

Érkezik Iraola és Guardiola utolsó(?) összecsapása

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Minden Arsenal-szurkoló Tóthékat figyeli

Amennyiben a Bournemouth remek sorozata kedd este sem szakad meg, úgy a 2003-2004-es évad után ismét az Arsenal lesz az angol bajnokság aranyérmese. Mikel Arteta együttese öt ponttal vezet a Manchester City előtt, amelynek a botlás is elég, hogy kiszálljon a bajnoki versenyfutásból. Az Ágyúsoknak pedig minden okuk megvan a bizakodásra, hiszen Tóth Alexék olyan csapatokat kaptak el 2026-ban, mint a Liverpool vagy éppen az éllovas Arsenal, de nem bírt velük a Manchester United és az Aston Villa sem.

Eli Junior Kroupi személyében pedig egy olyan fegyverük is van, aki gyakorlatilag bármikor képes rangadókat eldönteni.

Legutóbb novemberben találkozott egymással a két csapat, akkor a szezon végén szintén leköszönő Pep Guardiola örülhetett a végén. Honfitársa eddig egyetlen alkalommal tudta legyőzni a manchesteriek trénerét, és az magyar szempontból is emlékezetesre sikeredett, hiszen Kerkez Milos gólpasszal vette ki a részét a 2-1-es diadalból. Ráadásul a Bournemouth sikere akkor egy 32 meccses veretlenségi sorozatot zárt le Manchesterben, ami mindkét fél részéről lenyűgöző teljesítmény.