Az angol labdarúgás rajongói kedd este 20:30-tól lélegzet visszafolytja fognak leülni a televíziók elé, hiszen a Manchester City a szintén remek formát futó Bournemouth otthonában lép pályára. Tóth Alex csapata január óta nem kapott ki a Premier League-ben, ha pedig ez a széria kedd este sem törik meg, akkor az Arsenal már tét nélkül játszik a 38. fordulóban.

Az angol Premier League 37. fordulójában a friss kupagyőztes Manchester City a Bournemouth otthonában lép pályára, hogy tovább szorongassa az Arsenalt. A kedd esti bajnoki egyébként Tóth Alexéknek sem lesz mindegy, hiszen ez lesz Andoni Iraola menedzser utolsó hazai mérkőzése a Cseresznyéseknél, és még mindig reális esélyük van a Bajnokok Ligája-indulásra.

Tóth Alex vajon a Manchester City ellen is megkapja a lehetőséget?
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Tóth Alexék feljöhetnek a Liverpool mögé

A Bournemouth hihetetlen szezont produkál a Premier League-ben, hiszen a novemberi, majd decemberi hullámvölgyből úgy jött ki, hogy január 3-án kapott ki utoljára bajnoki mérkőzésen. Tóth Alex az átmenet közepén érkezett Angliába, ahol eddig nyolc tétmeccsen kapott szerepet, egyszer pedig a távozó Andoni Iraola kezdőcsapatába is bekerült. A Fradi korábbi erősségének legfőbb feladata az angol élvonal ritmusának megszokása volt, s azt sem érdemes elhallgatni, hogy

a következő idényben már Marco Rose vezetőedzőnek kell majd bizonyítania.

Iraola úgy köszönhet el a Bournemouth stadionjától, hogy eldöntheti a bajnoki címet, s egy újabb lépést tehet a BL-indulás felé, hiszen győzelem esetén egy pontra közelítené meg az ötödik helyen tanyázó Liverpoolt. Szoboszlaiék a Premier League legutóbbi fordulójában vereséget szenvedtek az Aston Villától, s a Brentford ellen sem garantált a három pont.

Érkezik Iraola és Guardiola utolsó(?) összecsapása
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Minden Arsenal-szurkoló Tóthékat figyeli

Amennyiben a Bournemouth remek sorozata kedd este sem szakad meg, úgy a 2003-2004-es évad után ismét az Arsenal lesz az angol bajnokság aranyérmese. Mikel Arteta együttese öt ponttal vezet a Manchester City előtt, amelynek a botlás is elég, hogy kiszálljon a bajnoki versenyfutásból. Az Ágyúsoknak pedig minden okuk megvan a bizakodásra, hiszen Tóth Alexék olyan csapatokat kaptak el 2026-ban, mint a Liverpool vagy éppen az éllovas Arsenal, de nem bírt velük a Manchester United és az Aston Villa sem.

Eli Junior Kroupi személyében pedig egy olyan fegyverük is van, aki gyakorlatilag bármikor képes rangadókat eldönteni.

Legutóbb novemberben találkozott egymással a két csapat, akkor a szezon végén szintén leköszönő Pep Guardiola örülhetett a végén. Honfitársa eddig egyetlen alkalommal tudta legyőzni a manchesteriek trénerét, és az magyar szempontból is emlékezetesre sikeredett, hiszen Kerkez Milos gólpasszal vette ki a részét a 2-1-es diadalból. Ráadásul a Bournemouth sikere akkor egy 32 meccses veretlenségi sorozatot zárt le Manchesterben, ami mindkét fél részéről lenyűgöző teljesítmény.

Fontos kiemelni, hogy az Aston Villa szerda este Európa-liga-döntőt játszik, s amennyiben megnyeri, úgy hat angol csapat indulhat a Bajnokok Ligájában, tehát Szoboszlaiék szereplése is biztossá válhat.

„Ez lenne a legjobb módja annak, hogy méltóképpen zárjuk le ezt a csodálatos három szezont. Nagy kihívás volt számomra ez a szezon, mert sok új érkezőnk lett és a taktikán is változtatni kellett. Ha nem is teljesen, de ez egy másik fajta futball, mint amit tavaly csináltunk” − idézte a BBC Iraolát, aki méltóképpen szeretne elköszönni Vitality Stadion közönségétől.

Premier League, 37. forduló:

20:30: Bournemouth-Manchester City
21:15: Chelsea-Tottenham

