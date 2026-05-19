A Premier League végjátéka rendkívül elképesztően izgalmasan alakul. A listavezető Arsenal hétfőn este 1-0-ra legyőzte a Burnley csapatát, ezzel ötpontos előnyre tett szert a Manchester City előtt. Pep Guardiola együttese abban a tudatban lépett pályára a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth otthonában, hogy csak akkor marad esélye a bajnoki cím elhódítására, hogy három ponttal távozik a Vitality Stadionból.

Tóth Alex csapata remekel a Premier League idei szezonjában

Ez azonban korántsem tűnt egyszerű feladatnak, ugyanis a Bournemouth január 3-án kapott ki legutóbb bajnoki mérkőzésen, ráadásul ez volt a szezon végén távozó Andoni Iraola utolsó hazai mérkőzése a csapat kispadján.

Tóth Alex csapata eldöntötte a Premier League-trófea sorsát

Nem mellesleg a kedd esti mérkőzés a Bournemouth számára is óriási téttel bírt, ugyanis egy esetleg győzelemmel Tóth Alex csapata megőrizte volna esélyét a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolására.

A folytatásban többet volt a labda a Manchester Citynél, több lehetősége is volt Guardiola csapatának, azonban a vezetést nem tudta megszerezni, erre pedig ráfizetett az első félidő hajrájában. A 39. percben egy szép támadás végén a francia Adrien Truffert tálalt a középen érkező honfitársához, Junior Kroupihoz, a 19 éves támadó pedig 14 méterről gyönyörű gólt tekert a kapu bal oldalába (1-0).

Az Arsenal, a Manchester City és a Manchester United ellen lőtt góljaival Junior Kroupi lett az első tinédzser, aki egy Premier League-idény során gólt szerzett a tabella első három helyén végző csapatok mindegyike ellen.

A francia Junior Kroupi a 13. gólját lőtte az idei szezonban

A második félidőt remekül kezdte a Manchester City, és az első támadásából egyenlíthetett volna. Erling Haaland szenzációs labdát tálalt Nico O’Reilly elé, de az angol balhátvéd ziccerét Djordje Petrovic óriási bravúrral védeni tudta.

Az 52. percben a Bournemouth-nak is megvolt az esélye arra, hogy növelje az előnyét. A gólpasszt jegyző Truffert újabb remek centerezésére Evanilson robbant be, de a brazil támadó kapura pöckölt labdáját Gianluigi Donnarumma kiszedte a jobb alsóból.

Nyolc perccel később újabb hatalmas lehetőséget szalasztott el a Bournemouth.

Egy gyors kontratámadás végén Evanilson sarokkal készítette le a labdát, Junior Kroupinak, azonban a francia támadó 17 méteres lövése elkerülte a jobb felső sarkot.