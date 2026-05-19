Meghalt Scherer Péter

Az angol labdarúgó-bajnokság 37. fordulójában a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Cityvel, így Andoni Iraola együttese bebiztosította európai kupaszereplését, Pep Guardiola csapata pedig matematikailag is elbukta a bajnoki címet. Tóth Alex csapatának döntetlenje aztán jelenti, hogy az Arsenal 22 év után újra megnyerte a Premier League-et.

A Premier League végjátéka rendkívül elképesztően izgalmasan alakul. A listavezető Arsenal hétfőn este 1-0-ra legyőzte a Burnley csapatát, ezzel ötpontos előnyre tett szert a Manchester City előtt. Pep Guardiola együttese abban a tudatban lépett pályára a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth otthonában, hogy csak akkor marad esélye a bajnoki cím elhódítására, hogy három ponttal távozik a Vitality Stadionból. 

Tóth Alex csapata remekel a Premier League idei szezonjában
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Ez azonban korántsem tűnt egyszerű feladatnak, ugyanis a Bournemouth január 3-án kapott ki legutóbb bajnoki mérkőzésen, ráadásul ez volt a szezon végén távozó Andoni Iraola utolsó hazai mérkőzése a csapat kispadján. 

​Tóth Alex csapata eldöntötte a Premier League-trófea sorsát

Nem mellesleg a kedd esti mérkőzés a Bournemouth számára is óriási téttel bírt, ugyanis egy esetleg győzelemmel Tóth Alex csapata megőrizte volna esélyét a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolására. 

A folytatásban többet volt a labda a Manchester Citynél, több lehetősége is volt Guardiola csapatának, azonban a vezetést nem tudta megszerezni, erre pedig ráfizetett az első félidő hajrájában. A 39. percben egy szép támadás végén a francia Adrien Truffert tálalt a középen érkező honfitársához, Junior Kroupihoz, a 19 éves támadó pedig 14 méterről gyönyörű gólt tekert a kapu bal oldalába (1-0). 

  • Az Arsenal, a Manchester City és a Manchester United ellen lőtt góljaival Junior Kroupi lett az első tinédzser, aki egy Premier League-idény során gólt szerzett a tabella első három helyén végző csapatok mindegyike ellen.
A francia Junior Kroupi a 13. gólját lőtte az idei szezonban 
Fotó: AFP/Glyn Kirk

A második félidőt remekül kezdte a Manchester City, és az első támadásából egyenlíthetett volna. Erling Haaland szenzációs labdát tálalt Nico O’Reilly elé, de az angol balhátvéd ziccerét Djordje Petrovic óriási bravúrral védeni tudta.

Az 52. percben a Bournemouth-nak is megvolt az esélye arra, hogy növelje az előnyét. A gólpasszt jegyző Truffert újabb remek centerezésére Evanilson robbant be, de a brazil támadó kapura pöckölt labdáját Gianluigi Donnarumma kiszedte a jobb alsóból. 

Nyolc perccel később újabb hatalmas lehetőséget szalasztott el a Bournemouth. 

Egy gyors kontratámadás végén Evanilson sarokkal készítette le a labdát, Junior Kroupinak, azonban a francia támadó 17 méteres lövése elkerülte a jobb felső sarkot. 

Pep Guardiola rengeteget idegeskedett az oldalvonal mellett
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A 69. percben ismét Donnarumma tartotta életben a Manchester City bajnoki reményeit. Ezúttal a brazil világbajnoki keretbe bekerülő Rayan megpattant lövését szedte ki az olasz kapus a rövid alsóból. 

Az utolsó húsz percben a Manchester City mindent megtett a fordításért, Pep Guardiola pályára küldte Phil Fodent, Savinhót, Rayan Cherkit, valamint Omar Marmúst is, hogy fokozza a nyomást a Bournemouth kapujára. 

A City végigtámadta a mérkőzés hajráját, ennek ellenére a 90. percben majdnem a Bournemouth szerezte meg a második gólját. Egy labdaszerzés után a csereként beállt David Brooks került ziccerbe, de az walesi támadó lövése a bal kapufán csattant. 

A 95. percben aztán jött a dráma. 

Egy kapu előtti kavarodás után Erling Haaland elé pattant a labda, a norvég támadó pedig nyolc méterről óriási gólt lőtt a kapu bal oldalába (1-1). 

Pep Guardiola csapata elbukta bajnoki reményeit az utolsó játéknap előtt
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A fennmaradó másfél percben a City még ment előre, de újabb nagy helyzetet már nem tudott kidolgozni, így Pep Guardiola csapata pontvesztésével az Arsenal matematikailag is megnyerte a Premier League-et – mindezt 22 év után. 

Ezzel a döntetlennel a Bournemouth történelmet írt, ugyanis fennállása során először szerepelhet majd az európai kupaporondon. 

Az Arsenalnak a Manchester City pontvesztésével négy pont az előnye a hétvégi zárófordulót megelőzően, így már biztosan elhódítja a trófeát. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt játszó Ágyúsok történetük során 14. alkalommal nyerték meg az angol bajnokságot, amelyben legutóbb 22 éve, 2004-ben - veretlenül - végeztek az élen.

