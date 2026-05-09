A Bournemouth 1-0-ra nyert a Fulham vendégeként, Tóth Alex a 91. percben állt be. A vendégek a 41. percben emberhátrányba kerültek ugyan, de a létszámhátrány a 45+7. percben kiegyenlítödőtt. A Bournemouth immáron 16 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben – adta hírül az MTI.

Tóth Alex csapata legyőzte a Fulhamet

Tóth Alexék megint nyertek, a Manchester United közel a bronzéremhez

A magyar válogatott játékos klubja jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán, ami pillanatnyilag Európa-liga-szereplést jelent, de még arra is van esély, hogy az együttes akár a Bajnokok Ligájában induljon a következő idényben.

A Manchester United csak abban az esetben csúszik le a dobogó harmadik fokáról, ha a hátralévő két mérkőzését elveszíti, a Liverpool pedig mindkettőt megnyeri.

Az MU három év után szerez újra érmet a Premier League-ben, 2023-ban szintén harmadik helyezett volt.

@SunderlandAFC hold @ManUtd to a draw at the Stadium of Light



It's the first time Man Utd have failed to score since Michael Carrick's return! pic.twitter.com/FI1hVTJvGw — Premier League (@premierleague) May 9, 2026

A Brighton-Wolverhampton bajnokin a hazaiak már az ötödik percben két góllal vezettek, s végül három góllal legyőzték a sereghajtót.

Premier League, 36. forduló:

Brighton-Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)

Fulham-Bournemouth 0-1 (0-0)

Sunderland-Manchester United 0-0