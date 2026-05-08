A Bournemouth csapatának minden esélye megvan arra, hogy a következő idényben a nemzetközi porondon is szerepelhessen. A magyar válogatott középpályás, Tóth Alex a januári átigazolási időszakan szerződött Angliába a Ferencvárosi TC csapatától. A húszéves tehetség egyelőre kevés szerephez jutott, van is benne némi hiányérzet, de állítása szerint türelmesnek kell maradnia, mert eljön az ő ideje.
Marco Rose kezei alatt válhat világklasszissá a Tóth Alex?
Tóth Alex úgy fogalmazott, „nagy ugrás” számára, hogy a magyar bajnokságból a „világ legerősebb bajnokságába” igazolt. Ezt tekinti a legnehezebb dolognak januári klubváltása után, ugyanakkor az M4 Sportnak adott interjújában elmondta, minden adott, hogy felvegye a ritmust és sokat fejlődjön. Tóth úgy távozott a Fradiból, hogy a most futó NB I-es kiírásban 998 percet játszott 14 mérkőzésen, egy gólt szerzett és két gólpasszt osztott ki. A Bajnokok Liga selejtezőjében 6 meccsen egy gól, egy gólpassz, 466 perc leforgása alatt, míg az Európa-ligában 5 találkozón szerepelt és kiosztott egy gólpasszt, 339 játékperccel a háta mögött.
Átigazolását követően valóban kevesebb szerephez jutott (7 meccs a Premier League-ben, 79 pályán töltött perc), de Tóthtól senki sem veszi el azt a rendkívül magas napiszintű edzésmunkát, amelyet elvégzett az utóbbi hónapokban.
A Bournemouth-nál minden bizonnyal kiváló a hangulat, a csapat tavaly november óta nem szenvedett vereséget a PL-ben, Tóth Alex egy remek közösséghez csatlakozhatott.
„Jó a hangulat és mivel már jó idő van, a városban is nagyon jó” – viccelődött Tóth, majd komolyra fordította a szót.
Az öltözőben is nagyon jó a hangulat így, hogy ennyire jó formában van a csapat. Nagy flow-ban vagyunk. Úgy készülünk meccsről meccsre, hogy bárkit meg lehet verni. Jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni itt kint, a Premier League-ben.”
A csapat jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán, és a Bournemouth életében ez történelmi magasság: ha sikerül megtartani, kiléphetnek az európai kupaporondra.
„Így, hogy három bajnoki van hátra és ilyen jól állunk, nem túlzás kimondani: több mint cél az európai kupaindulás. Szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a hátralévő meccsekből” – ecsetelte Tóth.
A középpályás szerint az tette ilyen karizmatikussá a csapatot, hogy nagyon intenzív játékot játszanak, jó játékosaik vannak és „nagyon egyben van a csapat, mint egy közösség”. A legkedvesebb emléke eddig a bemutatkozó meccse, amikor hazai pályán, a Liverpool ellen szerepelhetett. „Az utolsó percben szereztünk győztes gólt, így elég sok minden szól mellette.”
Úgy érzi, lehet benne némi hiányérzet, de hangsúlyozta, a türelem és a bizalom nagyon fontos a jelenlegi helyzetben.
„Mindig a pályán akarok lenni, emiatt lehet bennem hiányérzet, de türelmesnek kell lennem, a klubnál dolgozókat igazolja, hogy építik fel az itteni fiatalokat, én pedig ebben partner vagyok azzal, hogy hétről hétre beleteszem a munkát, kivárom a soromat, a lehetőséggel pedig élnem kell. Akkor minden rendben lesz” – fogalmazott Tóth, aki a magyar válogatottban eddig 11 mérkőzésen lépett pályára.
Jelenlegi edzője, Andoni Iraola távozik a szezon végén, a helyét Marco Rose veszi át. „Mint minden szezonkezdetnek, motiváltan vágok neki. Lehet tiszta lappal indulni.” Erről Tóthnak jó emlékei vannak, hiszen a Ferencvárosnál, Robbie Keane irányítása alatt is jól sikerült neki.
Tóth nem felejtette el, honnan igazolt Angliába. A Fradi összes meccsét nézi, ha tudja és nagyon szurkol a zöld-fehéreknek. Reméli, a bajnoki hajrá előtt a kupadöntőn is tudnak nyerni.
„Jó lenne, ha botlana a Győr, megérdemelné a bajnoki címet a csapat, elképesztő, milyen idényen mentek keresztül” – ecsetelte Tóth.