Az angol labdarúgó másodosztály (Championship) szombati zárófordulójában az Ipswich Town 3-0-ra nyert otthon a Queens Park Rangers ellen, ezzel megtartotta az automatikus feljutást érő második helyét a bajnok Coventry City mögött. Tóth Balázs együttese az utolsó fordulóban hazai pályán 1-0-ra kikapott a kieső Leicester Citytől.

Tóth Balázsék vereséggel zárták az idényt, de a magyar kapus így is kiemelkedett

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Tóth Balázs a legjobbjak között

A vereség ellenére a 28 éves magyar válogatott kapus, aki iránt a Premier League-ből is van érdeklődés, nyolc védéssel bizonyította, hogy érdemes nemcsak a mérkőzés, hanem a teljes szezon legjobbja címre. Tóth bravúrjait nem csak a csapattársak ismerték el, hiszen ő lett a szombati mérkőzés legjobbja.

A Blackburn Rovers szurkolóinak szavazatai alapján viszont a japán csatár, Morishita Rjója lett az idény legjobbja, a legszebb gólt pedig Adam Forshaw szerezte április közepén a Stoke City elleni 1-1-es döntetlenre végződött bajnokin. Egyébiránt a 34 éves angol középpályásnak ez volt az egyetlen találata az idényben.

A Blackburn a huszadik helyen végzett a 24 csapatos mezőnyben, és elkerülte a kiesést. Az utolsó Premier League-helyről rájátszás dönt, ebben a Millwall, a Southampton, a Middlesbrough és a Hull City küzd majd.