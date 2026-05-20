Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) óriási változást jelentette be, ami a magyar válogatott sorsát is érinti. AZ UEFA 2028-tól jelentősen megváltoztatja a világbajnoki selejtezők, az Eb-selejtezők, valamint a Nemezetek Ligája lebonyolítását is. Az új formátum a Bajnokok Ligájában már alkalmazott svájci modellt fogja követni az eddigi csoportkörös formátum helyett.

Az UEFA végrehajtó bizottsága az isztambuli ülésén egy új versenyrendszer bevezetéséről döntött, amely a 2028-as Európa-bajnokság fog érvénybe lépni. A reform célja a jelenlegi lebonyolítás modernizálása, a Bajnokok Ligájában már megismert svájci modell mintájára.

Az UEFA reformja a magyar válogatott szereplését is érintheti
Fotó: Göllner Pál/NurPhoto via AFP

A Nemzetek Ligájában a korábbi négy ligát háromra csökkentik majd. Mindegyik ligában 18 csapat szerepel majd, amelyeket három hatcsapatos csoportra osztanak. A csapatok hat mérkőzést játszanak öt különböző ellenféllel szemben: a saját kalapból húzott egy rivális ellen hazai és idegenbeli meccset vívnak, a többiek ellen pedig egyszer játszanak. 

​A Bajnokok Ligája mintájára alakítja át az UEFA a selejtezőket?

A C liga egyik csoportja az 55 tagország miatt hétcsapatos lesz, amely korábban kezdi a sorozatot. A kieséses szakaszok, a negyeddöntők, a négyes döntő, valamint a feljutási és kiesési párharcok változatlanok maradnak.

Az Európa-bajnoki és világbajnoki selejtezők is átalakulnak: 

a csoportokat ligák váltják fel. Az 1. Ligát a Nemzetek Ligája A és B divíziójának csapatai alkotják (összesen 36 válogatott). Ebben a ligában három 12 csapatos csoport lesz, a sorsolás három kalapból történik, és minden csapat hat mérkőzést játszik, kalaponként két ellenféllel.

A 2. Liga a Nemzetek Ligája C ligájára épül, három hatcsapatos (vagy két hat- és egy hétcsapatos) csoporttal. A torna rendezői automatikusan Eb-résztvevőként indulhatnak, de továbbra is részt vesznek a selejtezőkben, teljesítményükhöz pedig külön célkitűzések kapcsolódnak.

A kvalifikációs rendszerben az 1. Liga legjobbjai közvetlenül kijutnak az Európa-bajnokságra, a fennmaradó helyekről pótselejtezők döntenek. Ebbe a 2. Liga csapatai is bejuthatnak, így számukra is nyílik esély a kijutásra.

Az UEFA hangsúlyozta, hogy a rendszer még nem végleges: a részleteket tovább finomítják, és a végső formát a szeptemberi Végrehajtó Bizottsági ülés után hozzák nyilvánosságra.

