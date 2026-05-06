A 247. derbin a Ferencváros kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott a Szusza Ferenc Stadionban. A vereség után a lila-fehér tábor bocsánatkérést várt volna a klubtól, a közlemény szerint azonban ezt nem kapta meg. Az Újpest Ultras 1992 ezért „szégyenről és gyalázatról” írt, majd azt is bejelentette, hogy a tábor nem utazik el a csapat debreceni bajnokijára.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Az Újpest-tábor nem nyelte le a megaláztatást

Az Újpest Ultras 1992 közösségi oldalán megjelent közlemény szerint a szurkolók nem tudtak és nem is akartak szó nélkül elmenni a vasárnapi derbi mellett. A lila-fehérek hazai pályán szenvedtek súlyos, 5-0-s vereséget a Fraditól, ami a tábor szerint nem egyszerű vereség volt, hanem újabb megaláztatás.

A közleményben azt írták, hogy az első szónak, amelynek egy ilyen teljesítmény után el kellene hangoznia a klub részéről, a bocsánatnak kellene lennie. A tábor szerint bocsánat járna a stadionban jelen lévő tízezer újpesti szurkolónak, valamint azoknak is, akik televízión keresztül nézték végig a mérkőzést.

A szurkolói csoport külön hangsúlyozta, hogy a tábor a maga részéről mindent beletett a derbibe: telt házzal, remek látvánnyal és erős szurkolással készült az összecsapásra. A pályán látott teljesítménnyel azonban szerintük a játékosok nem szolgálták ki azokat, akik megtöltötték a stadiont.

Nem utazik Debrecenbe a tábor

Az Újpest Ultras 1992 a közlemény végén azt is bejelentette, hogy a tábor nem utazik el

Debrecenbe, a szezon utolsó mérkőzésére. Mint írták, számukra ezzel a meccsel véget ért az idény a lelátón, és később jelentkeznek a közös meccsnézés részleteivel.

A kommentelők sem kímélték az újpesti vezetést

A közlemény alatt rengeteg hozzászólás érkezett, és a kommentelők többsége szintén csalódott hangon reagált. Volt, aki azt írta, hogy „amikor a tábor fogalmazza meg azt, amit a vezetőségnek kéne”, az már önmagában sokat elmond a helyzetről. Más szerint a szurkolók „minden meccsen beletették a 120 százalékot”, miközben a pályán látott teljesítmény méltatlan volt a klubhoz.

Többen a vezetőség és a szakmai stáb felelősségét firtatták, mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a lelátón történtek egy része sem volt vállalható. Egy hozzászóló például azt írta, hogy a telt ház miatt le a kalappal a szurkolók előtt, de vannak, akik nem tudnak viselkedni. Egy másik kommentelő szerint viszont „itt egyedül a tábor lehet büszke magára”.