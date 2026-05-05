Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet közölt: a Fidesz jövőjéről van szó

Most jött

Káosz és pánik Moszkvában – karanténban a város

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az 5-0-s Fradi-győzelemnél is nagyobb visszhangot váltott ki az újpesti drukkerek váratlan akciója a Szusza Ferenc Stadionban. A rendőri beavatkozást és a tízperces kényszerszünetet követően Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke tiszta vizet öntött a pohárba: elmondta, mit gondol az indulatokról és a csapat kilátástalan játékáról.

A vasárnapi derbin az Újpest szurkolói miatt félbe kellett szakítani a derbit. A Fradi 5–0-ra győzött a Szusza Ferenc Stadionban, így nem csoda, hogy egyes drukkerek kiakadtak. Az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter a klub közösségi oldalán üzent a szurkolóknak.

Felszólalt az indulatok ellen az Újpest elnöke
Felszólalt az indulatok ellen az Újpest elnöke
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Felszólalt az indulatok ellen az Újpest elnöke

A szurkolói incidens a Ferencvárosi TC negyedik gólja után következett be. Egy csoport átvonult a vendégszektor mellé, akadt olyan is, aki a pályára is bement. A rendőrök gyorsan reagáltak, a mérkőzés játékvezetője pedig tíz percre félbeszakította a találkozót.

Ratatics Péter, az Újpet FC elnök a klub hivatalos közösségi oldalán reagált: megértését fejezte ki a szurkolók felé csalódottságuk miatt, de felhívta a figyelmet, ez nem mentség az agresszióra. A szabályokat és a törvényeket a stadionon kívül és belül is be kell tartani. Továbbá megüzente azt is, hogy a vereség okait meg kell keresni, és azokból tanulni kell - ez pedig a szakmai stáb elsődleges feladata.

A közleményt változtatás nélkül közöljük:

A szurkolói incidenst IDE kattintva tekintheti meg.

A mérkőzés összefoglalója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!