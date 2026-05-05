A vasárnapi derbin az Újpest szurkolói miatt félbe kellett szakítani a derbit. A Fradi 5–0-ra győzött a Szusza Ferenc Stadionban, így nem csoda, hogy egyes drukkerek kiakadtak. Az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter a klub közösségi oldalán üzent a szurkolóknak.

Felszólalt az indulatok ellen az Újpest elnöke

A szurkolói incidens a Ferencvárosi TC negyedik gólja után következett be. Egy csoport átvonult a vendégszektor mellé, akadt olyan is, aki a pályára is bement. A rendőrök gyorsan reagáltak, a mérkőzés játékvezetője pedig tíz percre félbeszakította a találkozót.

Ratatics Péter, az Újpet FC elnök a klub hivatalos közösségi oldalán reagált: megértését fejezte ki a szurkolók felé csalódottságuk miatt, de felhívta a figyelmet, ez nem mentség az agresszióra. A szabályokat és a törvényeket a stadionon kívül és belül is be kell tartani. Továbbá megüzente azt is, hogy a vereség okait meg kell keresni, és azokból tanulni kell - ez pedig a szakmai stáb elsődleges feladata.

A közleményt változtatás nélkül közöljük: