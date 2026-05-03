A Fizz Liga 32. fordulójában volt a szezon utolsó derbije. Az Újpest-Fradi rangadón végül 5-0-ra nyertek a vendégek, a hazai szurkolók pedig nagyon nehezen viselték a vereséget.

A címvédő Ferencváros életben tartotta bajnoki reményeit a 247. Újpest elleni derbi megnyerésével. A labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában a Fradi 5-0-ra nyert a Szusza Ferenc Stadionban, ezzel a Robbie Keane együttese megőrizte esélyét arra, hogy az utolsó fordulóban megelőzhesse a listavezető ETO FC Győr együttesét. A szemet gyönyörködtető gólokon kívül volt egy balhé, ami miatt percekig állt a játék, amíg a rendőrség és a biztonsági szolgálat emberei rendet nem tettek a szurkolók között.

Az Újpest szurkolói próbáltak áttörni
Az Újpest szurkolóinak elfogyott a türelme

Nagyjából 77 perc játékot követően a hazai szurkolók megkíséreltek áttörni a vendég szurkolók irányában, azonban a biztonságiak és a rendőrség megakadályozta a potenciális verekedést. Igaz, emiatt körülbelül tíz percig állt a játék, a két csapat futballistái mindeközben a kispadok mellett frissítettek, illetve egy ponton Dibusz Dénes is odament a saját táboruk elé, hogy a szurkolókkal beszéljen a kialakult helyzetről.

 

