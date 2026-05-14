Hatalmas pofonba szaladt be a napokban hazai pályán az Újpest, ráadásul az ősi rivális a Fradi adta az ötgólos taslit. Hogyan emésztette meg a látottakat?

Gondolhatja. Nem is az eredménnyel van a legnagyobb baj, sokkal inkább a játékkal. Illetve azzal, hogy nincs játék. Tizenöt évet töltöttem a pályán az NB I-ben, engedtessék meg, hogy elmondjam a véleményemet! Nem építkezünk, nincs megvalósítandó elképzelés, terv a csapatépítésben, az új játékosok megszerzésében, fogalmam sincs, mit akarnak játszani, és abban sem vagyok biztos, hogy mindenki a megfelelő poszton játszik. A miértekre nem tudok válaszolni, ahogy sajnos arra sem, hogy mennyit akar áldozni a fő támogató MOL az Újpestre. Ráadásul, nem látom azt a fajta küzdelmet, elszántságot, amellyel egy lila-fehér mezt viselő futballistának pályára kellene lépi egy Ferencváros elleni derbin. Szegény Fazekas Laci még megérte ezt a csúfságot, bár nagybetegen már aligha ezzel volt elfoglalva. Mellesleg előfordult, hogy egy derbin 7-1-re, kikaptunk, de aztán 8-3-mal vágtunk vissza, és tombolt a lelátó.

Nagy László olimpiai bajnok labdarúgó, aki játékosként és edzőként is segítette az Újpest csapatát

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Hogy lehet az Újpest célja a bennmaradás?

Fazekas néhány évvel ezelőtt szinte könnyek között említette, hogy megeshet az a csúfság az Újpesttel, hogy 1912 után kiesik az első osztályból. Szerencsére bennmaradt...

Az Újpest számára a bennmaradás, nem pedig valamelyik dobogós helyezés megszerzése a cél? Ennél azért ne adjuk alább! Amikor anno ’96-ban aláírtam a vezetőedzői szerződésem Újpesten, akkor az volt a kikötés, hogy két éven belül a dobogó tetejére kell állunk. Az első évet ezüsttel zártuk, a második évben négy bajnoki (két győzelem, egy-egy vereség és döntetlen) valamint három nemzetközi meccs után felállítottak, pedig még a nemzetközi porondon esélyesek voltunk a továbbjutásra. Nem hagyták befejezni a megkezdett munkát. Manapság hol van számonkérés, figyelmeztetés, vagy bármi egy ilyen teljesítmény után? A kiesés elkerülése a cél az új vezetőség első évében? Most csak szenvedünk, rossz nézni ezt a futballt. Lehet, hogy a légiósoknak fogalma sincs arról, hogy a Fradival soha nem egy sima meccset játszunk, ott ki kell tenned a szíved, a lelked. Mostanában egyre több magyar játékos kerül a csapatba, azonban sokáig nem a megfelelő játékosokat szerződtettük, nem is csoda, hogy ez a keret nem éppen dobogóra esélyes futballistákkal van tele.