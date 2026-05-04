Mint ismert, a Ferencváros 5-0-ra győzött az Újpest vendégeként vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől el a bajnoki cím sorsa: a címvédő Fradi hátránya továbbra is egy pont az éllovas Győr mögött. A fővárosi derbi után továbbra sem akarnak csitulni az indulatok, főleg az Újpest-szurkolók emésztették meg nehezen az újabb kínos vereséget, sokan már Dárdai Pálban sem bíznak.

A Fradi a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve veretlen, összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől. Nem csoda, ha az egyik oldalon nagy olt az öröm, míg a másik oldalon inkább csak kiábrándult szurkolókkal lehetett találkozni.

Már nem bíznak a szakmai stábban: a dühös Újpest-szurkolók kirúgnák Dárdaiékat
Kiborultak az Újpest-szurkolók. Már Dárdaiban sem bíznak?

A ferencvárosi drukkerek érthető módon boldogan értékelték a látottakat a kommentszekciókba. Bár a zöld-fehérek öröme sem volt felhőtlen, sokan csodaként fognák fel, ha innen bajnok lenne a Fradi.

Kedves érettségiző diákok! Vegyetek példát az Újpestről.. és holnaptól kapjatok sok-sok ötöst!!"; „Könnyen lehet, hogy a bajnoki cím nem lesz meg, de az UTE verés az megvolt."; „Pedig fogadkoztak a lilák erősen"; „Szomorú vagyok, hogy nem 0-6 lett!";

 „Gyönyörű meccs volt, gyönyörű gólokkal, tökéletes játékkal. Szép volt fiúk"; „Megkövetem a csapatot, ez ma rendben volt! Nem bánnám, ha valami csoda folytán ismét helikopter hozná hozzánk az aranyérmeket"; „Reménytelen az Újpest! Ez már nem rangadó! Olyan mint egy Fradi -Csepel"; „59 éve vagyok Ferencváros drukker! De ez már engem is elszomorít, hogy az újpest 12 éve nem ellenfél. Jobb szeretném, ha az lenne és akkor a magyar foci is vissza nyerné az igazi értelmét." – sorjáztak az ilyen és ehhez hasonló kommentek. 

A másik oldalon érthető módon már nem volt ekkora optimizmus. Sőt, egyes szurkolók már azt is megkérdőjelezik, hogy jó döntés volt-e hazahozni az Újpest élére, és kinevezni sportigazgatónak Dárdai Pált.

„Újabb derbi, újabb szégyen... Minőség, versenyképesség nulla... Szánalmasan nézünk ki..."; „Szégyen! Mindenki csak fogadkozik a derbi előtt az elmúlt 10 évben, így várjuk-úgy várjuk, legfontosabb meccs stb. Elmentek a…";

 „Egytől-egyig szégyent hoztatok magatokra és az Újpestre! Ja és aki eddig a nagy lila Banait védte az nézze meg , hogy az oldalvonalról gólt kap 40 méterről!;" „Aki még mindig bízik a Dárdaiban, azzal szerintem baj van. Miért is kell 3 év egy csapat felépítéséhez? A Győrnek mennyi kellett? Ja, semennyi, két éve feljött az NB 2-böl, most meg bajnok lesz. Lehet tanulni."; „Ez a mérkőzés tökéletesen megmutatta, hogy nem 3, hanem 13 játékostól kellene elköszönni!"; „12 év alatt kb csak az nem verte meg a Fradit, aki nem akarta ...... Inkább menjünk a paksi úton és jöjjenek a fiatalok! Ezek a semmire se való zsoldosok ennyire képesek..."; „Sokszorosan ássátok el magatokat a szurkolók előtt... Most már ti jöttök!!! NEM HISZÜNK NEKTEK";

 Csak halkan kérdezem ismét, amit érkezésük alkalmával is megtettem: Dárdai mit keres Újpesten? Szélesi milyen eredményekkel bizonyította rátermettségét egy ilyen patinás klub trenírozására?"; „Most kell a megújulás. Szakmai stábostól játékosokig elzavarni mindet."; „Ez a Dárdai Szélesi stáb semmi újat nem tett hozzá az elmúlt időszakban, azon kívül, hogy felvették a fizetést."

 – írták szomorúan és dühösen a lila-fehér drukkerek. 

Győzelmével a Ferencváros tartja a lépést a listavezetővel, s újra csak egy pont a hátránya az ETO mögött. Két hét múlva az utolsó fordulóban Robbie Keane vezetőedző együttese a Zalaegerszeggel játszik a Groupama Arénában, míg a győriek a Kisvárda vendégei lesznek. Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Ferencváros jobban áll a Győrnél. Ami az Újpestet illeti, a lila-fehérek jelenleg a 7. helyen állnak: előrébb már nem végezhetnek, de az utolsó fordulóban akár a Kisvárda és a Nyíregyháza is megelőzheti a fővárosi csapatot, amely Debrecenbe látogat majd.

