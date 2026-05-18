Közel egy hónapja derült ki, hogy a Ferencvárost korábban irányító Szerhij Rebrov távozik az ukrán nemzeti csapattól, amiért nem jutott ki a nyári világbajnokságra. A szövetség most közölte, hogy most megtalálta az 51 éves edző utódját, aki majd ősszel irányítja a válogatottat a magyarokkal azonos Nemzetek Ligája-csoportban.

Az ukrán válogatott új szövetségi kapitánya, Andrea Maldera korábban Roberto De Zerbi segítője volt a Premier League-ben szereplő Brightonnál

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kinevezték Szerhij Rebrov utódját az ukrán válogatottnál

Maldera ugyan olasz, de a lelke ukrán.

Öt éven át dolgozott a nemzeti együttesnél, utána pedig élbajnokságok csapatainál fejlődött tovább” – indokolta a döntést Andrij Sevcsenko, az ukrán szövetség (UAF) elnöke. Maldera az UAF honlapján megjelent közlemény szerint kétéves szerződést írt alá, és a megállapodás tartalmazza a plusz egyéves hosszabbítás lehetőségét.

Sevcsenko jól ismerheti a kinevezett 55 esztendős szakembert, ugyanis éppen az ő segédedzője volt az ukránoknál 2021-ig. Maldera ezt követően Roberto De Zerbi segítőjeként az angol Brightonnál és a francia Olympique de Marseille-nél dolgozott.

‼️ OFFICIEL



Andrea Maldera (54) est le nouveau sélectionneur de la Zbirna 🇺🇦



Ex-Éminence grise de Shevchenko et de Roberto De Zerbi, l’Italien va exercer son premier poste en tant que coach principal 💪



Il devient par la même occasion le premier étranger à occuper ce poste 🇮🇹 pic.twitter.com/4cNSxDv6VE — 🔱 Football UA 🇺🇦 (@FootbalUA_) May 18, 2026

A magyar válogatott – amelynek Marco Rossi személyében 2018 nyara óta szintén olasz szövetségi kapitánya van – szeptember 25-én rögtön az első fordulóban fogadja Ukrajnát, majd vendégként október 5-én a negyedik körben játszik vele. A Georgiát és Észak-Írországot is magában foglaló négyesből az első helyezett feljut az élvonalba, az utolsó kiesik a C divízióba, a második a feljutásért, a harmadik pedig a bennmaradásért játszik osztályozót.