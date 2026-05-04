Marco Nikolics csapata 0–0-s döntetlent játszott a Panathinaikosszal. A magyar válogatott támadója, Varga Barnabás nagyot küzdött és végig a pályán volt.

Varga Barnabásék edzője szerint nincs ok az aggodalomra

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Varga Barnabásék edzője szerint nincs ok az aggodalomra

Nikolics kiemelte mérkőzés utáni nyilatkozatában csapata kihagyott helyzeteit, de hangsúlyozta, nincs ok a túlzott aggodalomra. A szerb edző szerint játékosainak a végsőkig kell küzdenie a bajnoki címért.

„Emberelőnyben játszottunk, mivel a Panathinaikósz piros lapot kapott a mérkőzés korai szakaszában. Visszahúzódtak és meglehetősen mélyen védekeztek, amire nem találtunk megoldást” – vélekedett Nikolics. „Vargának volt egy óriási lehetősége, egy másik lövésünk a kapufán csattant és voltak más helyzeteink is, amelyekből nem sikerült betalálnunk.”

Az AEK vezetőedzője elmondta, a Panathinaikosz a találkozó végén veszélyesen játszott: „kontrákkal fenyegettek minket”. Szerinte a játékuk nem volt olyan jó, amilyennek kellett volna lennie.

„Egy pontot szereztünk, az előnyünk hat pontosra nőtt a bajnokság vége előtt három meccsel. Ez nem rossz. Volt egy olyan forgatókönyv, amely szerint az idény vége előtt két-három fordulóval már bajnoki címet ünnepelhetünk. Ez nem valósult meg” – foglalta össze a látottakat Nikolics.

A vezetőedző hozzátette, beszélt játékosaival, „de ez nem volt elég”.

„Talán túl nagy volt rajtunk a nyomás, de még van három forduló. Legközelebb is a Panathinaikosz ellen játszunk, büszke játékosaink vannak, ez pedig egy derbi. Láttátok, hogyan küzdöttek ma. Az utolsó meccsig harcolnunk kell” – zárta gondolatait a meccs után Nikolics.

Az AEK Athén legközelebb május 10-én lép pályára, akkor hazai pályán fogadják a Panathinaikoszt. Varga Barnabásék már a következő meccsen görög bajnoki címet ünnepelhetnek, ha győznek és az Olympiakos–PAOK összecsapás döntetlennel végződik.