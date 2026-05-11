Egy nappal azt követően, hogy Sallai Roland török bajnok lett a Galatasaray csapatával, újabb magyar válogatott focista ünnepelhetett bajnoki címet, ugyanis a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén megnyerte a görög labdarúgó-bajnokság 2025/26-os idényét.

Varga Barnabás csak lesgólig jutott, de így is bajnok lett az AEK Athénnal

Az AEK vasárnap hátrányból fordítva, egy 93. perces góllal 2-1-re győzte le hazai pályán a Panathinaikoszt, így két fordulóval az idény vége előtt megnyerte a pontvadászatot. A fővárosi gárda 2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban, és története 14. elsőségét ünnepelhette.

Joao Mario gets a 93' min winner against Panathinaikos to win #AEKfc 🟡⚫️ the Greek Super League 2025/26.



Varga Barnabás edzőjének a Vidivel szerzett bajnoki címnél is különlegesebb a mostani

Az AEK Atén edzője, Marko Nikolics így már öt különböző országban nyert trófeát (összesen nyolcnál tart), Szerbia és Magyarország után pedig a harmadik országban lett bajnok aktuális csapatával.

Nikolics a mérkőzés utáni nyilatkozatában köszönetet mondott a klub minden tagjának, és hangsúlyozta, hogy a mostani siker pályafutása legkülönlegesebb bajnoki címe.

Csodálatos. Természetesen nagyon boldog vagyok. Nyertem már bajnoki címet más országokban is, de ez most a karrierem egyik legboldogabb pillanata. Ezt a napot örökre a szívembe zárom”

– kezdte Nikolcs.

„Nem én fordítottam meg a meccset, hanem a játékosok. Amikor a cserejátékosok gólt szereznek, okosnak tűnik az edző, de ez nem teljesen így van. Tiszteletre méltó erőfeszítés volt mindenkitől, a játékosok megérdemelték a bajnoki címet.”

„Szeretnék gratulálni a játékosoknak, akik végig nagyon stabilak voltak az egész szezonban, a teljesítményük minden tiszteletet megérdemel. Megérdemelt győzelmet arattunk, így két fordulóval a szezon vége előtt lettünk bajnokok egy erős bajnokságban. Szeretnék továbbá köszönetet mondani mindenkinek, aki a klubnál dolgozik. A szertárostól, a tolmácsokon és a szakácsokon át a klubvezetőkig. És persze az elnöknek, Marios Iliopoulosnak, aki óriási lendületet adott nekünk. Ez neki is az első bajnoki címe a csapattal, szóval nagyon örülök neki. Hatalmas köszönet a szurkolóink, akik mindig támogattak minket, szóval megérdemlik, hogy ünnepeljenek. A lányom itt van Görögországban, de a családom többi tagja és a barátaim Szerbiából szurkoltak, szívből köszönöm nekik is” – mondta a szerb tréner, majd arról is beszélt, a mostani siker miért annyira különleges a számára.