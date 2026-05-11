Egy nappal azt követően, hogy Sallai Roland török bajnok lett a Galatasaray csapatával, újabb magyar válogatott focista ünnepelhetett bajnoki címet, ugyanis a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén megnyerte a görög labdarúgó-bajnokság 2025/26-os idényét.
Az AEK vasárnap hátrányból fordítva, egy 93. perces góllal 2-1-re győzte le hazai pályán a Panathinaikoszt, így két fordulóval az idény vége előtt megnyerte a pontvadászatot. A fővárosi gárda 2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban, és története 14. elsőségét ünnepelhette.
Varga Barnabás edzőjének a Vidivel szerzett bajnoki címnél is különlegesebb a mostani
Az AEK Atén edzője, Marko Nikolics így már öt különböző országban nyert trófeát (összesen nyolcnál tart), Szerbia és Magyarország után pedig a harmadik országban lett bajnok aktuális csapatával.
Nikolics a mérkőzés utáni nyilatkozatában köszönetet mondott a klub minden tagjának, és hangsúlyozta, hogy a mostani siker pályafutása legkülönlegesebb bajnoki címe.
Csodálatos. Természetesen nagyon boldog vagyok. Nyertem már bajnoki címet más országokban is, de ez most a karrierem egyik legboldogabb pillanata. Ezt a napot örökre a szívembe zárom”
– kezdte Nikolcs.
„Nem én fordítottam meg a meccset, hanem a játékosok. Amikor a cserejátékosok gólt szereznek, okosnak tűnik az edző, de ez nem teljesen így van. Tiszteletre méltó erőfeszítés volt mindenkitől, a játékosok megérdemelték a bajnoki címet.”
„Szeretnék gratulálni a játékosoknak, akik végig nagyon stabilak voltak az egész szezonban, a teljesítményük minden tiszteletet megérdemel. Megérdemelt győzelmet arattunk, így két fordulóval a szezon vége előtt lettünk bajnokok egy erős bajnokságban. Szeretnék továbbá köszönetet mondani mindenkinek, aki a klubnál dolgozik. A szertárostól, a tolmácsokon és a szakácsokon át a klubvezetőkig. És persze az elnöknek, Marios Iliopoulosnak, aki óriási lendületet adott nekünk. Ez neki is az első bajnoki címe a csapattal, szóval nagyon örülök neki. Hatalmas köszönet a szurkolóink, akik mindig támogattak minket, szóval megérdemlik, hogy ünnepeljenek. A lányom itt van Görögországban, de a családom többi tagja és a barátaim Szerbiából szurkoltak, szívből köszönöm nekik is” – mondta a szerb tréner, majd arról is beszélt, a mostani siker miért annyira különleges a számára.
„Ez a bajnoki cím sok szempontból különleges. Hazai pályán sikerült kiharcolni, így láthattunk a szurkolóink örömét, és ez fontos. Nagyon boldog vagyok. Bőven lesz időnk ünnepelni, de azt sem szabad elfelejteni, hogy hamarosan jön az új szezon, új célokat kell kitűzni és a Bajnokok Ligája selejtezőben is érdekeltek leszünk. A ma este viszont még az ünneplésé” – jelentette ki friss görög bajnok edző.
A magyar válogatott Varga Barnabás a kezdőcsapatban szerepelt, de csak egy érvénytelenített gólja volt első félidőben. A szerb edző cseréi viszont remekül ültek a meccsen, ugyanis Zini és Joao Mario is néhány perccel a beállása után gólt tudott szerezni.
A lefújás után hatalmas ünneplés kezdődött az Allwyn Arénában, majd Varga Barnabásék a sajtótájékoztatóra is berontottak és hangos füttyszóval éltették edzőjüket, akinek a nevét skandálták az újságírók előtt.
