A Varga Barnabást is foglalkoztató, a bajnoki címét már múlt héten bebiztosító AEK Athén veretlenül zárta a görög bajnokság rájátszását, miután otthon tartott egy pontot az Olympiakosz elleni rangadón. Az elmúlt napokban bodasérülést szenvedett magyar válogatott csatár csereként állt be a második félidő elején.

A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén játékosai így éltették Marko Nikolicsot

Varga Barnabás edzője mindenkit figyelmeztetett a görög fieszta közepén

A görög Szuperligában legutóbb októberben vereséget szenvedő fővárosi alakulat idénybeli utolsó bajnokija után hatalmas fieszta kezdődött az Allwyn Arénában, a környező utcákban pedig görögtűzzel és petárdákkal ünnepelt több tízezer AEK-szurkoló.

A mérkőzés után az AEK szerb vezetőedzője, Marko Nikolics összegezte a szezont, miközben csapata közelgő felkészüléséről is szót ejtett.

„Sokkal jobb döntetlennel zárni egy szezont, mint vereséggel. Most már kezdődhet az ünneplés. Az volt a célunk, hogy méltóképp fejezzük be az idényt és megvédjük azt, amit felépítettünk: a megítélésünket. Gratulálnom kell a fiúknak, ez tényleg nagyon nehéz meccs volt három nap intenzív ünneplés után” – kezdte Nikolics, aki köszönetet mondott Mariosz Iliopulosz tulajdonosnak, a szurkolóknak és a klubnál dolgozó összes embernek.

🇷🇸 Marko Nikolić je nakon utakmice čestitao Luki Joviću , Marku Grujiću i Mijatu Gaćinoviću na osvajanju šampionske krune 🟡⚫️🏆 pic.twitter.com/4J0k7gFA0d — Mozzart Bet (@MozzartBet) May 17, 2026

„Hatalmas köszönet mindenkinek. Itt a stadionban, a szállodában, útközben, mindenhol lenyűgöző hangulat uralkodott, ami egészen csodálatos élmény volt. A legnagyobb gratulációt azonban a játékosok érdemlik. Természetesen köszönettel tartozom a csapat tulajdonosának, és mindenkinek, aki segített eljutni oda, ahol most tartunk”.

Az AEK Athén 2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban, így a következő szezonban a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt.

A szezonnak vége, így most ünnepelni fogunk, de csak 2-3 napig. Veszélyes lehet, ha az ünneplés túl sokáig tart.

A jövő héttől már a következő szezonra kell koncentrálnunk, mert ahogy mondtam is, ez nem a vég, hanem valaminek a kezdete. Lenyűgöző, hogy az idei évet 24 meccses veretlenségi sorozattal tudtuk zárni. Jövőre még magasabbra tesszük a lécet” – fogadkozott a szerb tréner, aki pályafutása során eddig három különböző bajnokságban ért fel a csúcsra, többek között a Videotonnal rögtön az első szezonjában aranyérmet nyert az NB I-ben.