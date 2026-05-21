A görög szurkolók rajonganak a magyar támadóért, Varga Barnabásért, aki a januári érkezése óta hamar beilleszkedett az AEK Athénba. A Panathinaikosz elleni rangadó atmoszférája különösen emlékezetes maradt számára, ugyanakkor a stadion pokoli hangulata után valódi nyugalmat jelent az otthonuk Athénban.
Hogy él Varga Barnabás Athénban?
Ebben nagy szerepe van menyasszonyának, Skrapits Laurának is, aki minden költözésnél biztos hátteret nyújtott a játékosnak. A közös élet egyik legfontosabb „kapcsa” továbbra is a szülőfalu, Szentpéterfa – no meg a magyar ízek.
Laura elárulta, hogy Varga továbbra is ragaszkodik a hazai konyhához.
„Barninak nem könnyű a kedvére valót főzni,
igazán magyar gyomra van. A klasszikus magyar tejföl itt nem létezik, úgyhogy mostanra megtanultam hűtőtáskában kihozni Athénba”
– mondta mosolyogva.
A támadó szerint a görögországi fogadtatás minden szempontból pozitív volt.
A csapatnál nagyon jó a légkör, mind a labdarúgók, mind az edzői stáb a lehető legjobbat akarja. A görög emberek is szeretetteljesek, akármerre járunk, mindenhol ezt tapasztaljuk”
– fogalmazott Varga Barnabás, aki hozzátette: az athéni élet számukra és még a kutyájuk számára is nagy váltást jelentett, de egyelőre nagyon jól érzik magukat Görögországban.
A beszélgetés során szóba került a tavalyi Európa-bajnokság egyik legmegrázóbb jelenete is, amikor a Skócia elleni mérkőzésen súlyos arcsérülést szenvedett. Laura szerint a helyzet őt jobban megviselte, mint magát a futballistát.
„Az első kérése az volt, hogy oldjuk meg valahogy ezt a helyzetet, aztán menne vissza edzeni a fiúkkal. Mondtuk neki, hogy ez most nem az az eset…” – idézte fel a történteket.
A támadó később elárulta, hogy nyolc-kilenc helyen tört el az arccsontja, ugyanakkor hálás volt az őt kezelő orvosoknak.
„Nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de ezeket a helyzeteket könnyen veszem” – mondta.
Érdekes módon nem is maga a sérülés, hanem inkább a sikertelenség viseli meg igazán a csatárt. A válogatottban szerzett fontos góljai ellenére a kudarcokat nehezen dolgozza fel.
„Egy-egy kihagyott helyzeten is nehezen lendülök túl. Ha amiatt nem nyer a csapat, rosszul érzem magam egy-két napig. Nem szívesen megyek le edzésre, mert dolgozik bennem egy kis szégyenérzet” – vallotta be őszintén.
Menedzsere szerint ugyanakkor éppen ez a maximalizmus teszi különlegessé a játékost.
Barna minden edzésbe belead mindent, nagyon várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson és segítsen a csapatnak”
– fogalmazott.
A korábban az osztrák ötödosztályban futballozó támadó pályafutása az elmúlt években meredeken ívelt felfelé: az NB II-ből, majd a Fradival elért magyar bajnoki sikerek, válogatottság, végül a görög bajnoki aranyérem következett. Varga Barnabás pedig most abban bízik, hogy az AEK Athén történetéhez még többet hozzá tud majd tenni.