A görög szurkolók rajonganak a magyar támadóért, Varga Barnabásért, aki a januári érkezése óta hamar beilleszkedett az AEK Athénba. A Panathinaikosz elleni rangadó atmoszférája különösen emlékezetes maradt számára, ugyanakkor a stadion pokoli hangulata után valódi nyugalmat jelent az otthonuk Athénban.

Varga Barnabás a görög fővárosban is gyorsan közönségkedvenccé vált

Hogy él Varga Barnabás Athénban?

Ebben nagy szerepe van menyasszonyának, Skrapits Laurának is, aki minden költözésnél biztos hátteret nyújtott a játékosnak. A közös élet egyik legfontosabb „kapcsa” továbbra is a szülőfalu, Szentpéterfa – no meg a magyar ízek.

Laura elárulta, hogy Varga továbbra is ragaszkodik a hazai konyhához.

„Barninak nem könnyű a kedvére valót főzni,

igazán magyar gyomra van. A klasszikus magyar tejföl itt nem létezik, úgyhogy mostanra megtanultam hűtőtáskában kihozni Athénba”

– mondta mosolyogva.

A támadó szerint a görögországi fogadtatás minden szempontból pozitív volt.

A csapatnál nagyon jó a légkör, mind a labdarúgók, mind az edzői stáb a lehető legjobbat akarja. A görög emberek is szeretetteljesek, akármerre járunk, mindenhol ezt tapasztaljuk”

– fogalmazott Varga Barnabás, aki hozzátette: az athéni élet számukra és még a kutyájuk számára is nagy váltást jelentett, de egyelőre nagyon jól érzik magukat Görögországban.

Varga Barnabás kiválóan szerepel Athénban is

A beszélgetés során szóba került a tavalyi Európa-bajnokság egyik legmegrázóbb jelenete is, amikor a Skócia elleni mérkőzésen súlyos arcsérülést szenvedett. Laura szerint a helyzet őt jobban megviselte, mint magát a futballistát.

„Az első kérése az volt, hogy oldjuk meg valahogy ezt a helyzetet, aztán menne vissza edzeni a fiúkkal. Mondtuk neki, hogy ez most nem az az eset…” – idézte fel a történteket.

A támadó később elárulta, hogy nyolc-kilenc helyen tört el az arccsontja, ugyanakkor hálás volt az őt kezelő orvosoknak.

„Nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de ezeket a helyzeteket könnyen veszem” – mondta.

Érdekes módon nem is maga a sérülés, hanem inkább a sikertelenség viseli meg igazán a csatárt. A válogatottban szerzett fontos góljai ellenére a kudarcokat nehezen dolgozza fel.