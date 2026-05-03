Úgy futott neki a görög Szuperliga rájátszásában a harmadik fordulónak az AEK Athén, hogy öt pont előnnyel vezetett a PAOK előtt. A Panathinaikosz számára is fontos lett volna a három pont, így egy érdekes mérkőzésre volt kilátás vasárnap kora este. A Varga Barnabással rohamozó athéniak hamar, már a 17. percben emberelőnybe kerültek, amikor a bíró piros lapot adott Hernandeznek.

Varga Barnabás ezúttal nem szerzett gólt

Varga Barnabás végig a pályán volt a meccsen

A magyar válogatott támadó az egész találkozón a pályán volt, de vasárnap nem tudta góllal vagy gólpasszal segíteni a csapatát, 0-0-val mehettek be a felek az öltözőbe a lefújást követően. Hiába volt 65%-ban a fővárosiaknál a labda, hiába voltak emberelőnyben és lőttek 14-szer kapura (ebből négyszer el is találták azt), nem tudták feltörni a Panathinaikosz reteszét.