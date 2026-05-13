Korábban már az Origón is beszámoltunk arról, hogy az AEK Athén hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a Panathinaikoszt a görög labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában, és ezzel bebiztosította az első helyét. Varga Barnabás az első félidő hosszabbításában fejjel betalált, de a gólját les miatt érvénytelenítették. Most egy nem túl megnyugtató hír érkezett a válogatott támadó kapcsán, egészen pontosan az, hogy megsérült.

Varga Barnabás megsérült

A Magyar Nemzet számolt be róla, hogy a görög labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában, ami a rájátszás 5. köre volt egyben, az AEK Athén szerda este már bajnokként, így lényegében egy tét nélküli meccsen lépett pályára Szalonikiben a PAOK ellen.

A 38. percben Varga a földre került, felkelt, de nem sokkal később a hátát fájlalva újra elterült a földön, így az orvosi stáb is bement hozzá. Ezután még folytatta a játékot, de a második félidőre már nem jött ki a pályára, mert Marko Nikolics lecserélte. A Sport24 információja szerint az első játékrészben egy fejpárbaj során bordasérülést szenvedett még a 30. perc környékén és egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a helyzet.