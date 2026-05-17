A Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén múlt vasárnap biztosította be a bajnoki címet, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a Panathinaikoszt. Marko Nikolics csapata az utolsó fordulóban az Olimpiakoszt fogadta, lényegében már tét nélküli meccsen.

Varga Barnabás csereként lépett pályára a szezon utolsó bajnokiján

Fotó: X/TheAEKGuy

Varga Barnabás csere volt, veretlen maradt az AEK Athén

Ennek ellenére az AEK Athén szurkolói felfokozott hangulatban készültek a rangadóra, amely előtt már a szezon utolsó edzésére is 20 ezren látogattak ki, majd vasárnap este a több mint 32 ezres Agia Sophia stadion – vagy a szponzori okokból OPAP Aréna – zsúfolásig megtelt, ugyanis a találkozó végén tartották a hivatalos ceremóniát, amelyen átadták az aranyérmeket.

🟡🦅 Οι πανηγυρισμοί στην "Allwyn Arena" μετά το σφύριγμα της λήξης, στο ματς ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό.



📹 Προκόπης Μπαλαμπάνης pic.twitter.com/xRzXz9q1Hr — SPORT24 (@sport24) May 17, 2026

Ami a találkozót illeti, a pireuszi együttes szerezte meg a vezetést az első félidő végén, de Aboubakary Koita a 72. percben egyenlíteni tudott, így a rájátszásban veretlen AEK 24 meccses veretlenségi sorozattal zárta a bajnoki idényt. A szenegáli játékos gólja után csaknem felrobbant az athéni stadion, a hazai szurkolók görögtüzekkel és füstbombákkal ünnepeltek, míg a stadionon kívül lévő több ezer drukker petárdákkal és tűzijátékkal keltettek fergeteges hangulatot.

🟡💥⚫ 𝗫𝗔𝝡𝝤𝝨 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝞𝝨𝝤𝝫𝝖𝝦𝝞𝝨𝝜 𝝩𝝜𝝨 𝝖𝝚𝝟 𝝡𝝚 𝝩𝝤𝝢 𝝟𝝤Ϊ𝝩𝝖



📍Η αντίδραση των φίλων της ΑΕΚ στο γκολ ισοφάρισης του Κοϊτά!



📹Προκόπης Μπαλαμπάνης pic.twitter.com/vVUydFwL3R — SPORT24 (@sport24) May 17, 2026

A találkozó előtt nagy kérdés volt, hogy Varga Barnabás pályára tud-e lépni, mivel a PAOK elleni hétközi fordulóban bordasérülést szenvedett és a szünetben le is kellett cserélni. Úgy fest, a magyar válogatott csatár sérülése nem volt annyira súlyos, ugyanis az 51. percben csereként pályára lépett.

Az AEK átvette a megérdemelt trófeát, amit 2023 után hódított el újra a görög bajnokságban.