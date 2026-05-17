A Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén múlt vasárnap biztosította be a bajnoki címet, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a Panathinaikoszt. Marko Nikolics csapata az utolsó fordulóban az Olimpiakoszt fogadta, lényegében már tét nélküli meccsen.
Varga Barnabás csere volt, veretlen maradt az AEK Athén
Ennek ellenére az AEK Athén szurkolói felfokozott hangulatban készültek a rangadóra, amely előtt már a szezon utolsó edzésére is 20 ezren látogattak ki, majd vasárnap este a több mint 32 ezres Agia Sophia stadion – vagy a szponzori okokból OPAP Aréna – zsúfolásig megtelt, ugyanis a találkozó végén tartották a hivatalos ceremóniát, amelyen átadták az aranyérmeket.
Ami a találkozót illeti, a pireuszi együttes szerezte meg a vezetést az első félidő végén, de Aboubakary Koita a 72. percben egyenlíteni tudott, így a rájátszásban veretlen AEK 24 meccses veretlenségi sorozattal zárta a bajnoki idényt. A szenegáli játékos gólja után csaknem felrobbant az athéni stadion, a hazai szurkolók görögtüzekkel és füstbombákkal ünnepeltek, míg a stadionon kívül lévő több ezer drukker petárdákkal és tűzijátékkal keltettek fergeteges hangulatot.
A találkozó előtt nagy kérdés volt, hogy Varga Barnabás pályára tud-e lépni, mivel a PAOK elleni hétközi fordulóban bordasérülést szenvedett és a szünetben le is kellett cserélni. Úgy fest, a magyar válogatott csatár sérülése nem volt annyira súlyos, ugyanis az 51. percben csereként pályára lépett.
Az AEK átvette a megérdemelt trófeát, amit 2023 után hódított el újra a görög bajnokságban.
