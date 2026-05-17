Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látni kell!

Elsőre bizarrnak tűnik, mégis tonnaszám eszik – ön bevállalná?

Link másolása
Vágólapra másolva!
A bajnok AEK Athén 1-1-es döntetlent játszott az Olimpiakosz csapatával a görög labdarúgó-bajnokságban utolsó fordulójában. Varga Barnabásék a rangadó után otthon vették át a megérdemelt aranyérmeiket és a trófeát is.

A Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén múlt vasárnap biztosította be a bajnoki címet, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a Panathinaikoszt. Marko Nikolics csapata az utolsó fordulóban az Olimpiakoszt fogadta, lényegében már tét nélküli meccsen.

Varga Barnabás csereként lépett pályára a szezon utolsó bajnokiján
Varga Barnabás csereként lépett pályára a szezon utolsó bajnokiján
Fotó: X/TheAEKGuy

Varga Barnabás csere volt, veretlen maradt az AEK Athén

Ennek ellenére az AEK Athén szurkolói felfokozott hangulatban készültek a rangadóra, amely előtt már a szezon utolsó edzésére is 20 ezren látogattak ki, majd vasárnap este a több mint 32 ezres Agia Sophia stadion – vagy a szponzori okokból OPAP Aréna – zsúfolásig megtelt, ugyanis a találkozó végén tartották a hivatalos ceremóniát, amelyen átadták az aranyérmeket.

Ami a találkozót illeti, a pireuszi együttes szerezte meg a vezetést az első félidő végén, de Aboubakary Koita a 72. percben egyenlíteni tudott, így a rájátszásban veretlen AEK 24 meccses veretlenségi sorozattal zárta a bajnoki idényt. A szenegáli játékos gólja után csaknem felrobbant az athéni stadion, a hazai szurkolók görögtüzekkel és füstbombákkal ünnepeltek, míg a stadionon kívül lévő több ezer drukker petárdákkal és tűzijátékkal keltettek fergeteges hangulatot.

A találkozó előtt nagy kérdés volt, hogy Varga Barnabás pályára tud-e lépni, mivel a PAOK elleni hétközi fordulóban bordasérülést szenvedett és a szünetben le is kellett cserélni. Úgy fest, a magyar válogatott csatár sérülése nem volt annyira súlyos, ugyanis az 51. percben csereként pályára lépett.

Az AEK átvette a megérdemelt trófeát, amit 2023 után hódított el újra a görög bajnokságban.

  • Kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!