Így vették át a bajnoki trófeát Varga Barnabásék 

Micsoda buli volt! Mint ismert, a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén már nyolc nappal ezelőtt, két fordulóval az idény vége előtt megnyerte a görög bajnokságot. A már bajnok AEK Athén 1-1-es döntetlent játszott az Olimpiakosz csapatával a görög labdarúgó-bajnokságban utolsó fordulójában, amely után otthon vették át a trófeát és az aranyérmeket.
Az AEK Athén 2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban, méghozzá Varga Barnabással a soraiban.
Varga Barnabás is nagyot bulizott?
A bajnok AEK Athén 1-1-es döntetlent játszott az Olimpiakosz csapatával vasárnap
este a több mint 32 ezres OPAP Arénában, ahol a zsúfolásig megtelt lelátók előtt jöhetett a hivatalos ceremónia, amelyen átadták az aranyérmeket.
Az ünnepi pillanatokban természetesen részt vett a magyar válogatott támadója, Varga Barnabás is, aki egyébként a meccsen az 51. percben csereként lépett pályára.
A klub tulajdonosa és elnöke, Mariosz Iliopulosz láthatóan főszerepet vállalt az ünneplésben, de ez nem zavarta a játékosokat, aki láthatóan nagyon boldogok voltak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!