Az AEK Athén 2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban, méghozzá Varga Barnabással a soraiban.

Így vették át a bajnoki trófeát Varga Barnabásék

Varga Barnabás is nagyot bulizott?

A bajnok AEK Athén 1-1-es döntetlent játszott az Olimpiakosz csapatával vasárnap

este a több mint 32 ezres OPAP Arénában, ahol a zsúfolásig megtelt lelátók előtt jöhetett a hivatalos ceremónia, amelyen átadták az aranyérmeket.

Az ünnepi pillanatokban természetesen részt vett a magyar válogatott támadója, Varga Barnabás is, aki egyébként a meccsen az 51. percben csereként lépett pályára.

A klub tulajdonosa és elnöke, Mariosz Iliopulosz láthatóan főszerepet vállalt az ünneplésben, de ez nem zavarta a játékosokat, aki láthatóan nagyon boldogok voltak.