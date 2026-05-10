Putyin megalázta az egész EU-s diplomáciát – nem is akárhogyan

Sport

Mocskos trükk dönthette el Harry Kane történelmi büntetőjét

Az AEK Athén hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a Panathinaikoszt a görög labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában, és ezzel bebiztosította az első helyét. Varga Barnabás az első félidő hosszabbításában fejjel betalált, de a gólját les miatt érvénytelenítették.

Az AEK Athén hazai pályán fogadta a Panathinaikoszt a görög bajnokság felsőházi rájátszásában. Varga Barnabás az első félidő hosszabbításában Marin jobb oldali szabadrúgása után fejjel a kapuba talált, de a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt. A szünetben így 0–0 volt az állás.

Varga Barnabás gólját nem adták meg, de így is bajnok lett az AEK Athén Fotó: AEK Athén/Facebook
Varga Barnabásék hátrányba kerültek, majd jött a csattanó

A második félidőben a Panathinaikosz került előnybe. A 62. percben Cerin lövése a kapufán csattant, a kipattanót pedig Tetteh fejjel juttatta a kapuba.

Az AEK a 72. percben egyenlített: Jovic lekészítése után Zini talált be, ezzel 1–1 lett az állás. A rangadó a hosszabbításban dőlt el. A 93. percben Joao Mario megszerezte az AEK győztes gólját, így a hazai csapat 2–1-re nyert.

Görög bajnokság, felsőház, 4. forduló:
AEK Athén – Panathinaikosz 2–1
Olympiakosz – PAOK 1–1

Az élmezőny:
1. AEK 70 pont
2. PAOK 62
3. Olympiakosz 62
4. Panathinaikosz 51

