Az AEK Athén hazai pályán fogadta a Panathinaikoszt a görög bajnokság felsőházi rájátszásában. Varga Barnabás az első félidő hosszabbításában Marin jobb oldali szabadrúgása után fejjel a kapuba talált, de a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt. A szünetben így 0–0 volt az állás.
Varga Barnabásék hátrányba kerültek, majd jött a csattanó
A második félidőben a Panathinaikosz került előnybe. A 62. percben Cerin lövése a kapufán csattant, a kipattanót pedig Tetteh fejjel juttatta a kapuba.
Az AEK a 72. percben egyenlített: Jovic lekészítése után Zini talált be, ezzel 1–1 lett az állás. A rangadó a hosszabbításban dőlt el. A 93. percben Joao Mario megszerezte az AEK győztes gólját, így a hazai csapat 2–1-re nyert.
Görög bajnokság, felsőház, 4. forduló:
AEK Athén – Panathinaikosz 2–1
Olympiakosz – PAOK 1–1
Az élmezőny:
1. AEK 70 pont
2. PAOK 62
3. Olympiakosz 62
4. Panathinaikosz 51