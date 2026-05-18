Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kitört a világbotrány: az ukránok már a NATO-t bombázzák?

Érdekes!

Belefúrtak az Antarktisz jegébe, eldobták az agyukat attól, amit találtak

Link másolása
Vágólapra másolva!
A bajnok AEK Athén a görög liga utolsó fordulójában már tét nélküli meccsen fogadta az Olympiakoszt. Varga Barnabás végül csereként lépett pályára, de a mérkőzést megelőzően sokan aggódtak érte, mivel korábban megsérült. A magyar válogatott támadó menyasszonya is ott volt a helyszínen, és olyat posztolt, amivel megnyugtatta a rajongókat.

Varga Barnabás a PAOK elleni hétközi fordulóban bordasérülést szenvedett és a szünetben le kellett cserélni. A magyar válogatott csatár játéka kérdéses volt az Olympiakosz elleni mérkőzésen, Marko Nikolics végül nem is nevezte a kezdőbe a 31 éves futballistát.

Varga Barnabás nem kezdett, de végül pályára lépett
Varga Barnabás nem kezdett, de végül pályára lépett
Fotó: Fotó: AEK Athén/Facebook

Varga Barnabás menyasszonya fontos poszttal jelentkezett

Varga végül nem hagyta ki a meccset, az 51. percben csereként lépett pályára az 1-1-es döntetlent hozó összecsapáson. A korábbi Fradi-játékos gyönyörű menyasszonya, Skrapits Laura is ott volt a helyszínen, és a nagy pillanatot, Varga pályára lépését meg is örökítette. Az AEK csatárának csodaszép párja az Instagram-oldalán osztott meg egy történetet, a felvételen az látható, amint vőlegénye a Juventusban is megfordult Roberto Pereyrát váltja – vette észre a Bors.

Varga sérülése tehát nem volt súlyos, a gólerős támadó több mint fél órát töltött a pályán, majd kivette a részét a bajnoki ünneplésből is, ugyanis az AEK játékosai a rangadó után vették át a megérdemelt aranyérmeiket és a trófeát is.  

  • Kapcsolódó cikkek
Alig ért véget a szezon, Varga Barnabás edzője máris komoly veszélyre hívta fel a figyelmet
Felrobbant a stadion Varga Barnabásék utolsó bajnokija után
A hatalmas kudarc után Szoboszlai tarolt, Kerkez berobbant – szavazzon a szezon legjobbjára

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!