Varga Barnabás a PAOK elleni hétközi fordulóban bordasérülést szenvedett és a szünetben le kellett cserélni. A magyar válogatott csatár játéka kérdéses volt az Olympiakosz elleni mérkőzésen, Marko Nikolics végül nem is nevezte a kezdőbe a 31 éves futballistát.

Varga Barnabás nem kezdett, de végül pályára lépett

Varga végül nem hagyta ki a meccset, az 51. percben csereként lépett pályára az 1-1-es döntetlent hozó összecsapáson. A korábbi Fradi-játékos gyönyörű menyasszonya, Skrapits Laura is ott volt a helyszínen, és a nagy pillanatot, Varga pályára lépését meg is örökítette. Az AEK csatárának csodaszép párja az Instagram-oldalán osztott meg egy történetet, a felvételen az látható, amint vőlegénye a Juventusban is megfordult Roberto Pereyrát váltja – vette észre a Bors.

Varga sérülése tehát nem volt súlyos, a gólerős támadó több mint fél órát töltött a pályán, majd kivette a részét a bajnoki ünneplésből is, ugyanis az AEK játékosai a rangadó után vették át a megérdemelt aranyérmeiket és a trófeát is.