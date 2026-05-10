A listavezető és az NB I-be már biztosan feljutott Vasas öt pontos előnnyel úgy látogathatott vasárnap a Bozsik Arénába, hogy a második helyen álló, és az élvonalba már szintén visszajutó Budapest Honvéd ellen már egy esetleges döntetlennel is bebiztosítja az NB II-es bajnoki címét.

A Honvéd elnapolta a Vasas bajnokavatását az NB II-ben

Gyors gólváltás, elmaradt a bajnokavatás a Honvéd-Vasas csúcsrangadón

A Honvéd a 28. percben szerzett vezetést a 18 éves Nyers Ádám góljával, ám alig pár másodperccel a középkezdés után aztán a Vasas tizenegyest harcolt ki, amit a csapatkapitány Urblik József magabiztosan értékesített.

Az egyenlítő gól megnyugtatta az angyalföldieket, sokkal magabiztosabban játszottak a folytatásban. A második félidő első igazán komoly helyzetéből azonban ismét a kispesti együttes került előnybe Nyers második találatával.

Feczkó Tamás együttese aztán a 79. percben tovább növelte előnyét, a duplázó Nyerst váltó Kántor Kevin (a legendás röplabdázó, Kántor Sándor fia) alig egy perccel a beállítása után az első labdaérintéséből beállította a 3-1-es végeredményt.

A másodosztályban éllovas angyalföldiek két győzelem után kaptak ki ismét, ezzel pedig eldőlt, hogy matematikailag még nem biztosították be a bajnoki címüket, ugyanis a négy meccs óta veretlen Honvéd két pontra zárkózott az utolsó hazai bajnokiján. A zárfordulóban a Vasas jövő vasárnap a saját közönsége előtt szerezheti meg a bajnoki elsőséget, ugyanis ha a Honvéd le is győzi a BVSC-t, az Ajka ellen már egy döntetlen is elég lehet a fővárosi piros-kékeknek.

Merkantil Bank Liga NB II, 29. forduló:

Budapest Honvéd - Vasas 3-1 (1-1)

gólszerző: Nyers (28., 49.), Kántor (79.), illetve Urblik (30. tizenegyesből)