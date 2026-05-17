Vasárnap az NB II-es mezőny záró fordulójában négy csapat korábban lépett pályára. Köztük volt a Vasas és a Budapest Honvéd is, a két feljutó, a kérdés már csak az volt, melyikük lesz a bajnok.
Tekintettel arra, hogy a Vasas 2-1-re legyőzte a vendég Ajkát a labdarúgó Merkantil Liga vasárnapi zárófordulójában, ezzel bajnokként jutott fel az élvonalba. Az angyalföldiek kétpontos előnnyel kezdték meg a zárókört, melyben a második Budapest Honvéd a BVSC vendége volt.
A Vasas lett a bajnok az NB II-ben
A Vasas az első félidőben Horváth Gábor góljával szerzett vetést, majd a második játékrész elején Horváth ismét betalált, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a meccset, melyen a vendégek szépíteni tudtak, de egyenlíteni már nem. A párhuzamosan zajló BVSC-Honvéd találkozón a már szintén feljutott kispestiek szereztek vezetést, de a házigazda még a szünet előtt fordított, majd a fordulás után fölényessé tette sikerét.
Vasas-Ajka: 2-1 és BVSC-Zugló-Honvéd: 4-1.
