Vasárnap az NB II-es mezőny záró fordulójában négy csapat korábban lépett pályára. Köztük volt a Vasas és a Budapest Honvéd is, a két feljutó, a kérdés már csak az volt, melyikük lesz a bajnok.

Tekintettel arra, hogy a Vasas 2-1-re legyőzte a vendég Ajkát a labdarúgó Merkantil Liga vasárnapi zárófordulójában, ezzel bajnokként jutott fel az élvonalba. Az angyalföldiek kétpontos előnnyel kezdték meg a zárókört, melyben a második Budapest Honvéd a BVSC vendége volt. 

A Vasas lett az NB II bajnoka
Fotó: Somogyi Daniel / Vasas FC

A Vasas az első félidőben Horváth Gábor góljával szerzett vetést, majd a második játékrész elején Horváth ismét betalált, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a meccset, melyen a vendégek szépíteni tudtak, de egyenlíteni már nem. A párhuzamosan zajló BVSC-Honvéd találkozón a már szintén feljutott kispestiek szereztek vezetést, de a házigazda még a szünet előtt fordított, majd a fordulás után fölényessé tette sikerét.

Vasas-Ajka: 2-1 és BVSC-Zugló-Honvéd: 4-1.

 

