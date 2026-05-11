Egy hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajta előtt botrány robbant ki a Zöld-foki szigetek válogatottjánál. A vb-re először kijutott afrikai csapat egyik játékosa ellen rendőrségi nyomozás indult egy állítólagos szexuális zaklatás ügyében.

A Zöld-foki szigetek még októberben biztosította be helyét a 2026-os foci-vb-re, miután 3-0-ra legyőzte az eswatini csapatot. A végeredményt a 37 éves Stopira állította be, aki 2012 és 2023 között Székesfehérváron légióskodott, és hozzá hasonlóan csereként pályára lépve Laros Duarte, a Puskás Akadémia játékosa is. 

A vb-re készülő Zöld-foki szigetek egyik játékosa ügyében nyomoz a rendőrség és a FIFA
Fotó: WWW.PHOTOSPORT.NZ / PHOTOSPORT

A Nyugat-Afrika partjainál fekvő szigetország körülbelül 525 ezer lakossal a harmadik legkisebb népességű ország Izland és Curacao után, amelynek nemzeti válogatottja labdarúgó-világbajnokságon vehet részt. Nem csoda, hogy a kijutás után hatalmas örömünnep vette kezdetét, ám az ország futballtörténetének legnagyobb sikerét most egy botrány árnyékolja be.

Szexuális erőszak miatt robbant ki botrány a vb-újoncnál

A zöld-foki válogatott egyik meg nem nevezett játékosát ugyanis azzal vádolják, hogy márciusban szexuális bűncselekményt követett el Új-Zélandon, néhány órával azután, hogy a csapat 4-2-re kikapott Chilétől. 

Sajtóhírek szerint a feltételezett incidens a válogatott aucklandi szállásán történhetett, az ügyben pedig nyomozást indított az új-zélandi rendőrség, akik már ellenőrizték a szálloda biztonsági kameráinak felvételeit. A rendőrség április 10-én kapott bejelentést, ám a folyamatban lévő nyomozás miatt további részleteket nem közölt.

Az ügyben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) is saját vizsgálatot indított, miután tudomást szerzett az incidensről. 

A Zöld-foki szigetek a világbajnokságon Spanyolországgal, Szaúd-Arábiával és Uruguay együttesével kerül egy csoportba. 

