A Zöld-foki szigetek még októberben biztosította be helyét a 2026-os foci-vb-re, miután 3-0-ra legyőzte az eswatini csapatot. A végeredményt a 37 éves Stopira állította be, aki 2012 és 2023 között Székesfehérváron légióskodott, és hozzá hasonlóan csereként pályára lépve Laros Duarte, a Puskás Akadémia játékosa is.

A vb-re készülő Zöld-foki szigetek egyik játékosa ügyében nyomoz a rendőrség és a FIFA

A Nyugat-Afrika partjainál fekvő szigetország körülbelül 525 ezer lakossal a harmadik legkisebb népességű ország Izland és Curacao után, amelynek nemzeti válogatottja labdarúgó-világbajnokságon vehet részt. Nem csoda, hogy a kijutás után hatalmas örömünnep vette kezdetét, ám az ország futballtörténetének legnagyobb sikerét most egy botrány árnyékolja be.

Szexuális erőszak miatt robbant ki botrány a vb-újoncnál

A zöld-foki válogatott egyik meg nem nevezett játékosát ugyanis azzal vádolják, hogy márciusban szexuális bűncselekményt követett el Új-Zélandon, néhány órával azután, hogy a csapat 4-2-re kikapott Chilétől.

Sajtóhírek szerint a feltételezett incidens a válogatott aucklandi szállásán történhetett, az ügyben pedig nyomozást indított az új-zélandi rendőrség, akik már ellenőrizték a szálloda biztonsági kameráinak felvételeit. A rendőrség április 10-én kapott bejelentést, ám a folyamatban lévő nyomozás miatt további részleteket nem közölt.

An unnamed Cape Verde player is under investigation in New Zealand over an alleged incident at the team’s hotel after the March 27 FIFA Series game in Auckland.https://t.co/fnLDgAhxtM — Sports Diaries (@SirenSoloRush) May 10, 2026

Az ügyben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) is saját vizsgálatot indított, miután tudomást szerzett az incidensről.

A Zöld-foki szigetek a világbajnokságon Spanyolországgal, Szaúd-Arábiával és Uruguay együttesével kerül egy csoportba.